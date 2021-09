Care este numele real al lui Cuza de la Asia Express sezon 4. Ce apare în buletinul lui

Cuza și Emi de la Noaptea Târziu formează una dintre cele mai amuzante echipe din cadrul show-ului ”Asia Express: Drumul Împăraților” sezon 4. Cei doi încearcă să finalizeze la timp misiunile primite de la Irina Fodor, însă știu să se și distreze în tot acest timp.

Cine este Cuza și ce studii are concurentul de la Asia Express

Cuza de la Asia Express sezon 4 a devenit celebru după ce parodiile muzicale, pe care le făcea împreună cu Emi și Cucu, au ajuns virale pe internet. Canalul trupei Noaptea Târziu a adunat, de atunci, peste 1,8 milioane de adepți.

Concurentul plecat în cursa de pe ”Drumul Împăraților” este din Târgu Jiu, are 29 de ani și este fost student al Facultății de Medicină din Timișoara, specializarea Kinetoterapie.

Înainte de aceste cursuri, Cuza a dat admiterea la SRI și a picat la limită, cu doar 30 de sutimi sub linie. La scurt timp, s-a înscris la Facultatea de Drept din Târgu Jiu, dar nu a fost pe placul lui.

Spre deosebire de știința dreptului, muzica și rețelele sociale l-au atras mai mult, așa că s-a dedicat acestor domenii, iar succesul nu a întârziat să apară.

Care este numele real al lui Cuza de la Asia Express sezon 4

Acum, Cuza este una dintre cele mai apreciate prezențe în mediul online. Însă, cu toate că mulți îl știu, puțini cunosc numele să real.

În buletinul concurentului de la ”Asia Express” sezon 4 este Iulian-Adrian Popescu, iar familia îl alintă Adi.

“Ai mei parcă au fost luați prin surprindere când a trebuit să îmi pună numele, pentru că le port amândurora prenumele, Iulian-Adrian, mama fiind Iuliana. Al cui este al doilea vă prindeți voi (râde)”, a explicat concurentul de la ”Asia Express: Drumul Împăraților” sezon 4.

Cum a primit concurentul porecla ”Cuza”

Cuza și-a primit porecla la o vârstă fragedă, în urma unei serbării din clasa a patra.

”Când eram în clasa a patra, am jucat într-o scenetă la serbarea școlii și am fost Cuza. Am avut o singură replică (râde), dar probabil atât de bine sau atât de prost am zis-o, că am rămas cu această poreclă”, a spus Cuza, în urmă cu patru ani, înainte de a participa la emisiunea ”Te cunosc de undeva” de la Antena 1.

