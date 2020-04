Carmen Grebenişan s-a pozat goală! Imagini fierbinți cu vedeta de la Asia Express

În ediția 28 din seoznul 3 al emisiunii Asia Express, echipa formată din Alina Ceușan și Carmen Grebenișan a fost eliminată.

La scurt timp de la aflarea veștii că ancora a fost roșie și că trebuie astfel să își ia rămas bun de la Gina Pistol și de la ceilalți concurenți, Carmen Grebenișan a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook:

„A fost una dintre cele mai frumoase experiente la care am reusit sa participam vreodata in viata noastra. Este ceva de nedescris... Suntem cele mai norocoase, chiar daca drumul comorilor se incheie pentru noi aici. Suntem foarte recunoscatori intregii echipe si ii felicitam pentru aceasta productie impecabila, Jos palaria @asiaexpressromania !! Le dorim succes in continuare colegilor!

Am fost o adevarata familie acolo. Sunteti minunati, toti, si toata lumea care ne-a sustinut drumul pe care l-am parcurs pana acum!

#TEAMACCG FOREVER

Multumim tuturor sustinatorilor! ♥️♥️♥️ @ Tainan, Taiwan”