Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 17 din sezonul 3. Bebe Cotimanis, interviu exclusiv pe platourile de filmare

Bebe Cotimanis, actorul care îl aduce în fața telespectatorilor pe Marcel Pescaru, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii inedite din viața personală, în episodul 17 din culisele serialului. Vezi interviul exclusiv pe care l-a oferit Bebe Cotimanis direct pe platourile de filmare!

Bebe Cotimanis acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Bebe Cotimanis este mai sincer ca oricând la această categorie.

Cum a fost primul casting din viața ta?

„Că vorbim de seriale (...) s-a petrecut la Lacrimi de iubire”, relatează actorul. „După prima lectură, mi-a plăcut atât de mult că am rămas.”

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

„Cred că aveam vreo 7 ani, eram un marinar”, își aduce Bebe Cotimanis aminte. „N-am iubit deloc scena, chiar m-a inhibat.”

Care este primul job pe care l-ai avut fără legătură cu actoria

„Proiectant”, spune el.

Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Pe ce i-ai cheltuit și cum te-ai simțit?

„Tata a plecat din viața noastră, a plecat pe lumea cealaltă când eu aveam 16 ani. Fratele mai mic cu niște ani mai mic, ălălalt mai mare cu niște ani mai mare. Și am fost primul care a muncit și primii bani de pe șantier am luat un grill”, mărturisește actorul.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„A fost la Misterele Bucureștiului, cu Doru Năstase (...) Am realizat că mă simt foarte bine la filmare”, dezvăluie îndrăgitul actor.

Care este primul premiu important pe care l-ai câștigat

„Sper că nu te referi la școală, că am avut numai mențiuni”, glumește el. „La Costinești, la Festivalul Studențesc pentru Regina balului.”

Care este prima notă mică și la ce materie ai luat-o

„Eu ca să ajung la un 10 trebuia să iau vreo două note”, se amuză Bebe Cotimanis.

Care este primul moment în care ai știut că vrei să devii actor

„M-a prins deja ca student la actorie, după meciul Steaua - Dinamo când am lipsit de la școală”, mărturisește el.

Ce rol ai jucat și cum te-ai simțit la primul spectacol pe scena unui teatru

„L-am înlocuit pe Răzvan Popa (...) și m-am simțit foarte bine pentru că, după o dispută cu Sanda Manu, ea a fost nevoită să renunțe la Răzvan Popa”, relatează el. „Am luat aplauze fără să scot un cuvânt.”

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândru de tine din punct de vedere profesional

„Asta cu mândria n-am avut-o și n-o am”, răspunde actorul.

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima dată în viață

„Sunt într-o relație și nu pot să-l spun”, conchide Bebe Cotimanis.

Regrete discrete

La această categorie Bebe Cotimanis a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi.

Ce regreți că nu ai experimentat niciodată până acum

„Nu regret nimic și experimentez tot ceea ce cred că este decent să experiementez”, mărturisește actorul.

Ce ingredient sau ce fel de mâncare regreți că ai gustat vreodată

„Am luat prima cutie cu lapte (...) deja mi-e rău”, relatează Bebe Cotimanis.

Unde regreți că ai întârziat și era important să nu întârzii

„Piesa se numea Anchetă asupra unui tânăr care n-a făcut nimic (...) Am alergat de la Bulandra - Izvor”, povestește el.

Unde regreți că n-ai călătorit încă

„Regret că n-am călătorit acolo unde n-am călătorit încă”, răspunde simplu. „Să călătoresc este plăcerea mea principală.”

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„Ce se uită de obicei: șosete”, răspunde el.

Ce obiect regreți că ai pierdut sau ți-a fost furat

„Nu țin minte”, spune Bebe Cotimanis.

Ce regreți că ai purtat vreodată

„În ce sens?” întreabă el. „C-am purtat o discuție cu cineva...”

Ce regreți că n-ai învățat de mic și vrei să înveți

„Că n-am învățat să cânt bine la chitară”, dezvăluie actorul.

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Bebe Cotimanis le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Ce-ți place cel mai mult la personajul Marcel Pescaru

„Scandalul”, răspunde Bebe Cotimanis.

Ce nu-ți place la Marcel Pescaru

„Tot scandalul”, răspunde acesta. „Îmi place personajul la nebunie. Tipul ăsta de personaj aproape negativ, aproape misogin...”

Dacă ai ieși cu Marcel la o bere, despre ce ați vorbi

„Nu beau bere”, spune el scurt.

Ce sfat de viață i-ai da lui Marcel

„Le refuz”, spune actorul.

Ce visai să fii când erai mic

„Gunoier”, răspunde acesta.

Ce iubești cel mai mult la meseria de actor

„Eu n-o iubesc, eu trăiesc”, răspunde Bebe Cotimanis. „E felul meu de a fi în meseria mea.”

Ce hobbyuri ai

„Bucătărie, tâmplărie”, enumeră actorul.

Care este cel mai rebel lucru pe care l-ai făcut în adolescență

„M-am îndrăgostit de profesoara mea de arhitectură din liceu și am lipsit de acasă un timp”, mărturisește Bebe Cotimanis.

La ce te mai pricepi și nu știe foarte multă lume că te pricepi

„La luat medicamente de tensiune”, răspunde el.

Film, teatru sau serial și de ce

„Film, teatru și serial și de ce, pentru că asta-mi place”, spune actorul.

Povestește-ne despre un moment în care ți-ai depășit limitele din punct de vedere profesional

„Dacă aș crede chestia asta... Eu nu încerc să mă depășesc, mă depășesc în fiecare zi. ASta fac”, susține el.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

Acesta povestește un schimb de replici recent care i-a ăncălzit inima.

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce ai lua

„Nu se face pușcărie pentru asta: din când în când mai fur câte o carte”, mărturisește actorul.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.