Carmen și Andreea au câștigat amuleta în ediția de ieri Asia Express, ce a fost lider de piață. Ce urmează să se întâmple

Jocul de amuletă desfășurat cu participarea simpaticilor elefanți, în ediția de ieri seară Asia Express, a adus victoria pentru echipa formată din Carmen Negoiță și sora ei, Andreea.

Fetele au început în forță etapa a doua a competiției. În seara aceasta, cursa continuă cu o luptă aprigă pentru imunitate, probele extrem de solicitante fizic împingând echipele la capătul puterilor.

Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu au câștigat amuleta la Asia Express, în ediția din 8 septembrie 2024, ce a fost lider de audiență

Difuzată de Antena 1 în intervalul 19:58 – 24:05, ediția de ieri seară Asia Express a fost prima opțiune a telespectatorilor pe segmentele de public comercial și urban. Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 5.3 puncte de rating și o cotă de piață de 20.8%.

Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 5.0 puncte de rating și 15.9% cotă de piață, postul secund având 4.8 puncte de rating și 15.1% cotă de piață. În minutul de aur 21:01, aproape 1 milion de telespectatori au urmărit cursa de pe Drumul Zeilor.

Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență pe întregul tronson orar (whole day: 02:00 – 26:00), cu 2.2 puncte de audiență și 17.2% cotă de piață pe targetul comercial, în timp ce postul de pe locul doi a obținut 2.1 puncte de rating și 16.5% cotă de piață.

Ce se întâmplă în ediția de diseară a emisiunii Asia Express, din 9 septembrie 2024

Ieri seară, la Asia Express, Ioana State și Mane Voicu, dar și Carmen Negoiță și sora ei, Andreea au fost primele echipe ajunse la Irina Fodor, amuleta și un Joker cu un avantaj important revenindu-le lui Carmen și Andreei. Cele două concurente pot opri timp de 10 minute o echipă întâlnită pe traseu. Dacă vor folosi sau nu acest avantaj, telespectatorii vor afla în ediția reality show-ului din această seară.

În ediția de la ora 20:30, lupta se intensifică: miza este imunitatea mare, care propulsează echipa câștigătoare în etapa următoare, oferindu-i, totodată, regim exclusivist de turist. Pentru această recompensă, echipele se vor confrunta cu câteva probe extrem de solicitante fizic. După ce vor trece în rolurile de livratori care folosesc atelaje trase chiar de ei, concurenții vor fi nevoiți să traverseze un râu ce pare interminabil, folosind metoda locală: cu pluta și două bețe, o modalitate ce se va dovedi epuizantă pentru competitori. ”În momentul în care am încercat prima data să mișcăm pluta, mi s-a părut ceva îngrozitor, iar apa era, la un moment dat, și foarte adâncă. Așa că au început țipetele și urletele”, a povestit Carmen Negoiță. ”Eu nu mă mai puteam gândi decât la cât de adâncă este acea apă”, a spus Oana Paraschiv. ”Noi nu știu de ce anume ne-am izbit cu pluta și am căzut”, a povestit Anca Țurcașiu, care a suferit o accidentare în timpul probei. „Când am citit mission board-ul, mi s-a stins lumina, pentru că mi-am dat seama că va trebui să mergem cu pluta pe apă, iar eu nu știu să înot. M-au luat toate fibrilațiile. Mie mi-e frică și de apa din lighean, iar noi am ajuns în unele zone unde bățul se adâncea atât de mult și mă gândeam că apa e așa mare, încât, dacă o să cad, acolo o să mor”, a spus Ioana State, care, la un moment dat, a izbucnit: ”Nu mai vreau să fac asta. Nu mai pot!”. Cum se vor descurca echipele în timpul acestei probe și cine câștigă imunitatea după un traseu atât de anevoios telespectatorii vor afla în ediția Asia Express difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

