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Oana Tomoiagă de la Asia Express, moment special în familie! A botezat o fetiță. Ce declarație i-a făcut iubitului ei

Oana Tomoiagă de la Asia Express a fost nașă de botez pentru o fetiță. Concurenta a avut parte de un moment special și i-a transmis o declarație emoționantă iubitului ei.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 08:15 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 23:06
Oana Tomoiagă de la Asia Express, moment special în familie | instagram.com
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Oana Tomoiagă a trăit un moment special alături de oamenii dragi. Concurenta de la Asia Express și alți colegi de-ai ei de breaslă au fost nași de botez pentru o fetiță și a împărtășit imagini de la eveniment. Alături de iubitul ei, aceasta s-a bucurat de o zi importantă. Cu această ocazie, Oana i-a transmis partenerului său și un mesaj special.

Oana Tomoiagă de la Asia Express, moment special în familie! A botezat o fetiță

Ieri, 4 noiembrie, a fost o zi specială pentru Oana Tomoiagă! Cântăreața a fost nașă de botez pentru o fetiță și a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe imagini de la eveniment.

În ziua botezului, Oana Tomoiagă a ales să poarte un costum popular din zona Maramureșului. Artista s-a fotografiat la biserică alături de celelalte perechi de nași.

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După slujba de creștinare, invitații au mers la petrecere. De această dată, artista a renunțat la costumul popular și a ales o ținută diferită. A purtat o rochie scurtă, albă, cu buline negre, mâneci scurte și un detaliu elegant în zona gâtului.

Alături de ea s-a aflat și Denis, iubitul său. Pentru eveniment, el a ales o ținută elegantă, formată dintr-un sacou, pantaloni negri și un tricou alb.

Ce declarație de dragoste i-a făcut Oana Tomoiagă iubitului ei

Pe lângă imaginile de la botez, Oana Tomoiagă a publicat și o fotografie în care apare alături de iubitul ei, Denis. Cei doi au fost surprinși împreună la petrecere, iar artista a însoțit imaginea de un mesaj scurt, dar plin de afecțiune.

„Mai frumos nu am găsit”, a scris Oana Tomoiagă în descrierea fotografiei în care apare alături de iubitul ei.

Mesajul a fost o declarație de dragoste discretă, prin care cântăreața și-a arătat aprecierea față de partenerul său. Cei doi sunt împreună de mai bine de patru ani și preferă să împărtășească din când în când cu fanii momente din viața lor personală.

Cum se înțelege iubitul Oanei Tomoiagă cu fiul ei din prima căsnicie

Oana Tomoiagă a vorbit despre unul dintre cele mai importante aspecte din viața sa personală, relația dintre partenerul ei și fiul său din prima căsnicie. Artista știe că atunci când ești părinte, alegerea unui nou partener nu te privește doar pe tine. Copilul trebuie să fie pe primul loc, iar omul care intră în viața ta trebuie să îl accepte și să îl iubească.

„Să știi că nu este ușor să alegi un bărbat în viața ta, pentru că atunci când ai un copil trebuie să ții cont de el prima dată. Adică dacă primul criteriu după care îți alegi pe cineva în viața ta, alegi un om care să-l placă pe copilul tău, după care să vezi că-l iubește copilul pe tău”, declara artista.

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