Ce facultate a terminat Anca Țurcașiu de la Asia Express 2024. Puțini știau acest detaliu despre artistă

Anca Țurcașiu participă alături de prietena ei, actrița Andreea Samson, în competiția Asia Express 2024. Iată cine e și ce facultate a terminat concurenta de pe Drumul Zeilor!

Anca Țurcașiu, în vârstă de 54 de ani, este o actriță și cântăreață română și s-a născut pe 8 mai 1970 în București. Îndrăgita artistă este pasionată de teatru și de muzică de la o vârstă fragedă, debutând la 14 ani în filmul „De dragul tău, Anca!”, în regia Cristianei Nicolae, potrivit informațiilor făcute publice pe internet.

Citește și: Anca Țurcașiu, primele imagini alături de nepoțica ei. Concurenta Asia Express, sezonul 7 a devenit bunică de curând

Ce facultate a terminat Anca Țurcașiu de la Asia Express 2024

Anca Țurcașiu a câștigat numeroase premii la festivalurile de muzică pop: Mamaia (1986, 1987, 1988), Amara (1986), Vilnius Lituania (1992). Artista a urmat cursurile Școlii postuniversitare MTP, specializarea Moderator TV – Știri.

Articolul continuă după reclamă

Mai apoi, Anca Țurcașiu a început studiile la Școala Populară de Arte, iar mai târziu s-a înscris la Academia de Teatru și Film din Târgu Mureș, potrivit unei surse.

Îndrăgita artistă s-a făcut remarcată și în lumea cinematografiei, jucând în producții precum: „De dragul tău, Anca!”, „Miss Litoral” și „A doua cădere a Constantinopolului”.

Odată cu venirea pandemiei, Anca Țurcașiu a mărturisit că a suferit un decepție. Închiderea sălilor de spectacol, odată cu pandemia, a pus-o într-o situație complicată și a determinat-o să își schimbe viața.

„M-a trezit pandemia. Brusc, m-am pomenit că nu mai aveam meserie: teatrele, sălile de spectacole se închiseseră... Eu ce fac acum? Pentru că nu știu să fac altceva. Am fost ca un pianist căruia peste noapte i s-a luat pianul! A fost cu adevărat un șoc psihologic! Un șoc pe care însă l-am depășit și, practic, am izbutit să iau viața de la capăt”, spunea concurenta Asia Express 2024, citată de Libertatea.

Într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani, Anca Țurcașiu dezvăluia cum de fapt și-ar fi dorit să devină cadru didactic, mărturisind că mama ei a fost cea care a „împins-o de la spate” să devină cântăreață.

„Mă gândesc foarte mult la mama, mai ales în preajma zilei de 8 martie. […] Datorită ei sunt acum aici, ea m-a împins să mă duc la Şcoala de Arte şi să învăţ să cânt. Eu de fapt vroiam să mă fac profesoară de chimie”, preciza Anca Ţurcaşiu, citată de Libertatea.

Cu ce se mai ocupă Anca Țurcașiu de la Asia Express 2024

Tot în perioada pandemiei, Anca Țurcașiu a pus bazele unui curs numit „Arta conversației și ținuta în societate” pentru elevii de gimnaziu și liceu.

„Eu sunt dispusă ori­când să învăţ lucruri noi, sunt dispusă să fac orice ca să pot să trăiesc şi să merg mai departe. Aşa că şi acum, deşi mi s-a interzis, mi s-a furat meseria pe care am făcut-o treizeci şi cinci de ani, n-am stat să plâng în pernă şi nu m-am lăsat învinsă de deznădejde. M-am apucat şi, vreme de trei luni, am studiat douăzeci de cărţi. Apoi, în baza informaţiilor învăţate de acolo, am inventat un curs de „Arta conversaţiei şi ţinuta în societate”, dedicat, deocamdată, elevilor de gimnaziu şi de liceu, curs pe care am început să-l predau online”, a spus artista pentru Formula AS, citată de Libertatea.

Pentru că a iubit mereu meseria de pedagog, Anca Țurcașiu a făcut și cursuri pentru a preda în școli particulare.

„Aşa, m-am reinventat pro­fesional! Eu oricum iubind foarte mult activitatea de pedagog: o practic de… nici nu mai ştiu când! De fapt, toată viaţa, în paralel cu cariera artistică, am lucrat şi cu copiii. Am făcut inclusiv un curs de for­mator, astfel încât am dreptul legal, „cu acte în regulă”, cum se spune, să predau în şcoli particulare. Apoi, când s-a putut, am reluat şi cursurile pe care le predau de mulţi ani la grădiniţa mea şi, la un moment dat, am iniţiat şi un alt curs, în­tr-un program de after-school.”, a mai adăugat ea, potrivit surselor citate.

Pe lângă aceste cursuri, Anca Țurcașiu a absolvit și o școală de design de interior.

„Am dreptul să practic această profesie oriunde în România şi în Europa. Însă, până acum, îmi exersasem imaginaţia, în domeniul ăsta, doar în beneficiul prietenilor. Abia de curând am încheiat primul proiect de design de interior, ca profesionist.”, a mai dezvăluit aceasta.

„Nu, nu am renunţat la muzică, pentru că muzica nu e pentru mine doar o meserie, este o chemare, este ceva care ţine de sufletul meu.”, a mai dezvăluit Anca Țurcașiu pentru Formula AS, citată de Libertatea.

Citește și: Boala de care suferă Anca Țurcașiu de la Asia Express sezonul 7. Ce diagnostic dur i-au pus medicii: „Nu există remediu”