Ce intervenții estetice are Mara Bănică de la Asia Express. A fost sinceră când a urcat pe masa esteticianului

Mara Bănică de la Asia Express a început să apeleze la intervențiile estetice în jurul vârstei de 35 de ani. Jurnalista nu se ferește să vorbească despre operațiile la care a fost supusă pentru înfrumusețare.

Mara Bănică are 49 de ani și și-a dorit să arate mai tânără și sclipitoare decât i-ar permite vârsta, așa că nu a ezitat să apeleze la medicul estetician de fiecare dată când și-a dorit o îmbunătățire. Concurenta de la Asia Express a povestit în mai multe apariții publice ce intervenții estetice are și cât de bine se documentează în privința medicilor înainte de a se lăsa pe mâna lor: „Eu cred că poți apela la chirurgie estetică cu mult bun simț oricând, pentru orice. Contează să nu întreci limita. Nu-mi plac lucrurile extrem de evidente, nu mi-ar fi plăcut să-mi schimb fizionomia. Eu cred că medicina estetică trebuie să intervină de bun simț”, este de părere Mara Bănică.

Mara Bănică are intervenții la nivelul bustului, la nas, are liposucție, iar la finalul lui 2023 a apelat la lifting total cervico-facial, o blefaroplastie superioară și un lip lift, toate intervențiile în același timp, pe parcursul a 12 ore. 16 mii de euro a dat Mara Bănică pe liftingul facial, iar pe toate operațiile jurnalista a estimat că a plătit 50 de mii de euro de-a lungul timpului.

Mara Bănică a cheltuit în jur de 50.000 de euro pe operațiile estetice

„Am cheltuit vreo 50.000 de euro pe operațiile estetice, dar vreo 50 de ani, în timp așa s-au adunat. Păi numai ultima a fost 16.000 de euro. Eu mi-am plătit întotdeauna operațiile. Prima operație estetică majoră pe care mi-am făcut-o a fost rinoplastia, în 2013. Eu n-am intervenit asupra feței mele până la 30 și ceva de ani. Atunci am avut mari emoții. Mi-am plătit operația. Când medicul mi-a dat ghipsul jos eu am început să plâng. Era vorba de un complex nasol pe care eu îl aveam. Răutatea oamenilor la televizor, mă făceau năsoasă și mi-au creat un complex”, a povestit Mara Bănică în podcastul Vrorba lui Jorge.

La nivelul bustului Mara Bănică a considerat că a avut nevoie de mai multe intervenții de-a lungul timpului.

„La sâni m-am operat de 5-6 ori pentru că gravitația acționează orice ai face. Trebuia să-i micșorezi la 35 de ani, după prima sarcină. N-am ales asta și m-am ales și cu niște dureri de spate, și am tot scos, am mai micșorat, am vreo 3 micșorări”, a mai declarat Mara Bănică pentru sursa menționată anterior.

