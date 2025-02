Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică. Cei doi au o fetiță împreună

Mara Bănică a acceptat provocarea Asia Express - Drumul Eroilor alături de Serghei Mizil. Iată cine este soțul jurnalistei!

Mara Bănică este persoană publică de peste două decenii și a participat la diverse emisiuni. În anul 2022, ea a devenit mamă pentru a doua oară, dar mai are un băiat, pe Dima, dintr-o relație anterioară.

De mai bine de cinci ani, Mara Bănică trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tatăl fiicei sale, un bărbat care o face extrem de fericită, dar pe care a dorit să îl țină departe de ochii curioșilor. Așa cum a mărturisit vedeta de curând, acesta nu își dorește să devină persoană publică, decizie pe care ea i-o respectă.

Cine e și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică

În anul 2021, cei doi s-au căsătorit civil și religios, însă, nici cu această ocazie, Mara Bănică nu a dezvăluit chipul bărbatului care o face împlinită. Jurnalista și soțul ei se văd destul de rar, pentru că bărbatul conduce o multinațională în Germania și stă mai mult plecat din țară.

„Relația cu soțul meu este minunată. De când ne-am cunoscut, am devenit o familie din prima zi. El e foarte încântat de faptul că o să devină tată. Vedem fetița la ecograf și e foarte fericit, zici că a făcut-o el cu el, este copie unu la unu, dar fetele seamănă cu tații. Nu ne-am supărat niciodată, suntem absolut la fel și în majoritatea timpului râdem. Ne înțelegem extraordinar de bine, lucrurile au mers ca unse, ca în filme și mă ajută foarte mult. În primul rând, e ajutorul acesta moral și, în al doilea rând, el e un sprijin real pentru mine, nu-mi lipsește absolut nimic din punct de vedere financiar, chiar dacă el în perioada asta nu e în țară.

Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile, să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi. Nu știu cât o să o mai ținem așa, dar, momentan, asta e situația. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept. În momentul în care se va naște fetița, va veni acasă. La un moment dat, am discutat să nasc în Germania, dar, din cauza pandemiei, au picat toate planurile, așa că am să nasc în țară, la o clinică privată. Eu zic că o să fie bine”, dezvăluia Mara Bănică pentru Fanatik, înainte să devină mamă pentru a doua oară.

Cu toate că își ține povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor, Mara Bănică a vorbit cu fiecare ocazie despre tatăl fetiței ei, Donca. Invitată în cadrul unei emisiuni, concurenta Asia Express a povestit cum a ajuns să-și cunoască actualul partener de viață.

„Ne-am cunoscut într-un avion. Eu n-am crezut că e român, de fapt, el e român, dar nu e cetățean român. Pur și simplu, el avea un card și intra primul în avion și am intrat și eu, mergeam la Frankfurt și aveam loc lângă el și el s-a ridicat să-mi facă loc să mă așez și eu i-am zis <<Thank you>>, că n-am crezut că e român și el mi-a zis <<You`re welcome>> și după eu am început să mă joc pe telefon și, la un moment dat, mi s-a părut că sforăie și am zis că-l filmez să-l pun pe Facebook.

Când m-am uitat, nu el sforăia, ci alt domn din spate și am zis să-l filmez. Pe soțul meu l-a bufnit râsul și am intrat în vorbă și așa ne-am cunoscut. M-a condus la hotelul unde eram cazată și am făcut schimb de numere de telefon. M-a fascinat că fusese în studenție, avusese o bursă în China și îmi spunea că lui îi place foarte mult Asia și am avut o contrazicere că mie nu-mi plăcea. Am început să vorbim și să fac drumuri tot mai dese pe la Frankfurt și asta a fost”, a dezvăluit Mara Bănică, potrivit unei surse.

„(...) Eu am fost cerută de soție prin poștă. Soțul meu locuia în Germania la vremea respectivă și mi-a trimis verighetele prin poștă. I-a rugat pe ăștia de la firma de la care a luat verighetele să scrie pe o foaie de hârtie și să pună în plic Mara Bănică, de bună voie și nesilită de nimeni, vrei să fii soția mea la bine și la rău? Coletul nu mai ajungea, așa că s-au pierdut verighetele alea.

Oamenii ne-au trimis altele, cu aceeași cerere în căsătorie. Soțul meu are chestia asta să facă surprize când nu te aștepți. Stai să vezi cum am ajuns să ne cununăm la biserică. Era vineri după-amiaza, scoteam sau băgam o varză cu ciolan la cuptor. Mi-a zis că următoarea zi ne căsătorim la biserică, la ora 14:00”, a mai adăugat vedeta.

De asemenea, Mara Bănică a mai dezvăluit că soțul său a avut un șoc când l-a cunoscut pe fiul ei, Dima, din cauză că seamănă foarte bine cu el.

„Sunt identici, identici. Nu este băiatul lui biologic, dar el când l-a văzut prima data pe Dima a rămas șocat. S-a uitat așa la mine… El îl știa din poze, dar să-l vadă așa în realitate… Și m-a întrebat: <<Câți ani are?>>. <<Șapte>>. <<Tu ești sigură că acum șapte ani jumate noi nu ne-am mai întâlnit?>>”, a mai spus celebra jurnalistă, potrivit sursei citate mai sus.

Mara Bănică, despre participarea sa la Asia Express

„Știu pe de rost fiecare episod din cele şapte sezoane de până acum şi, în sfârsit, voi scrie măcar unul în cel de al optulea! Dar unul fabulos, asa cum e şi partenerul meu din aventura asta extraordinară! Am tot sperat, an de an, să fiu aleasa şi eu! De data asta, EROUL vieții mele, TATA, l-a rugat, acolo sus, pe Dumnezeu să facă să fie bine şi să pornesc pe Drumul Eroilor. Dacă până acum se ştia că eroii nu au vârstă, reţineţi că vârsta lor în acest sezon e 121 de ani! Drumul Eroilor, păzea, venim!”, a transmis Mara Bănică.