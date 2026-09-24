Ți le amintești pe vremea când erau asistente TV? Imagini vechi cu Loredana Chivu și Anamaria Mocanu de la Asia Express

La Asia Express, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu formează o echipă puternică și determinată. Fostele asistente TV au format o prietenie în urmă cu mai mulți ani, iar legătura dintre ele se observă pe Drumul Mătăsii! Iată imagini cu cele două concurente Asia Express de pe vremea când erau asistente TV!

În anul 2013, la Un Show Păcătos a fost organizat un concurs pentru alegerea unei asistente. Pentru că Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au avut un număr foarte apropiat de voturi, au fost desemnate ambele „asistente păcătoase”. De atunci, cele două au format un duo celebru.

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Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au devenit cunoscute prin dansurile lor și comentariile savuroase, în calitate de asistente TV. Seri la rând, cele două au făcut deliciul telespectatorilor cu intervențiile lor.

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Imagini cu Loredana Chivu și Anamaria Mocanu de pe vremea erau asistente TV

Pe lângă faptul că au fost colege de serviciu, între Anamaria Mocanu și Loredana Chivu s-a legat o prietenie.

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Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au plecat pe Drumul Mătăsii cu mare entuziasm atât pentru experiența pe care urmau să o trăiască, dar și datorită faptului că au mers împreună în Asia Express.

„Vreau să mă descopăr într-o situaţie total diferită de viaţa mea de zi cu zi şi să văd cât de puternică sunt cu adevărat. Plec cu emoţii, dar şi cu mult entuziasm. Îmi las confortul de acasă şi oamenii dragi pentru o aventură unică. Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment, chiar şi de cele grele, pentru că ştiu că experienţa asta o să rămână cu mine toată viaţa. Simt că astfel de experienţe te schimbă ca om. Nu este doar o competiţie, este o lecţie despre curaj, adaptare şi despre cât de mult poţi duce atunci când îţi doreşti cu adevărat.”, a spus Loredana Chivu înainte de a pleca în Asia Express.

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„Sunt sigură că o să fie o experienţă care să‑mi rămână în inimă pentru tot restul vieţii şi să fie plină de momente neaşteptate. PS: Pregătiţi-vă, pentru că o să râdeţi mult, rău de tot! Plec cu emoţie, curiozitate şi dorinţa să mă bucur de tot ce urmează. Şi mai ales cu gândul că nu sunt singură — Loredana e lângă mine şi împreună suntem o echipă care o să facă fiecare moment să conteze. Simt că e provocarea vieţii mele şi, totodată, o să mă facă să văd lumea altfel şi să mă schimbe complet ca om”, a spus Anamaria Mocanu înainte de a porni pe Drumul Mătăsii.

Anamaria Mocanu și Loredana Chivu formează o echipă puternică în Asia Express, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Asia Express se vede duminică de la 20:00 și de luni până miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.