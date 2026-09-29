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Scandal între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, la Asia Express! Ce au surprins camerele pe străzile din China

În ediția din 29 septembrie 2026 a show-ului Asia Express, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu s-au certat și și-au aruncat replici dure. Descoperă de la ce a pornit scandalul între cele două, dar și ce a enervat-o pe Valerie Lungu.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 22:00 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 23:28
Descoperă ce s-a întâmplat la Asia Express, ediția din 29 septembrie 2026 | Antena 1
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Situație complet neașteptată surprinsă de camerele de filmat de la Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1. Un scandal s-a iscat între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Descoperă de la ce a pornit conflictul, dar și ce anume a enervat-o la culme pe Valerie Lungu, în ediția din 29 septembrie 2026.

Scandal între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, la Asia Express. Ce a enervat-o pe Valerie Lungu

Imediat după misiunea de a pregăti aniversarea unui copil în vârstă de 10 ani, echipele au primit următorul plic roșu și au făcut autostopul. După ce s-au chinuit să găsească un șofer dornic să îi ducă, toți concurenții s-au îndreptat săre următorul punct de întâlnire indicat de Irina Fodor.

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Unii au avut noroc, alții au fost urmăriți de ghinion. Deși au găsit mașină, Sânziana Buruiană și Ana Maria Mocanu au trecut printr-o situație neașteptată. Fetele au arătat telefonul bărbatului de la volan, însă omul s-a uitat la poza trimisă de concurente, nu la textul misiunii, așa că a început să conducă spre o altă locație. Ulterior, fetele s-au prins și i-au explicat situația, iar șoferul a ales alt drum.

Sânziana Buruiană și Ana Maria Mocanu la Asia Express

Sânziana Buruiană și Ana Maria Mocanu la Asia Express

„Într-un final, domnul s-a redresat, a pus adresa corectă, dar vă dați seama că am pierdut enorm de mult timp”, a explicat la testimonial Sânziana Buruiană.

Numai probleme astăzi”, a zis Ana Maria Mocanu.

Ulterior, cele două concurente au coborât din mașină și au căutat steagul roșu. Misiunea următoare, aceea de a învăța să cânte și să danseze pentru a distra trecătorii, le-a dat multe bătăi de cap încă de la început.

Cele două s-au certat și scandalul dintre ele a fost surprins de camerele de filmat de la Asia Expess, în ediția din 29 septembrie 2026.

Sânziana Buruiană și Ana Maria Mocanu la Asia Express

Sânziana Buruiană și Ana Maria Mocanu la Asia Express

„Nu mai urla!”, a țipat Ana Maria Mocanu.

„Nu știi să faci nimic?!”, a reproșat Sânziana Buruiană.

„Cât să suport, urli de dimineață, așa?!”, a reacționat Ana Maria Mocanu.

Sânziana Buruiană și Ana Maria Mocanu la Asia Express

Sânziana Buruiană și Ana Maria Mocanu la Asia Express

Tot în această ediție, Valerie Lungu s-a enervat atunci când a încercat să ceară ajutor oamenilor din jur pentru misiune, dar aceștia au ales să se amuze și să o filmeze. Acest lucru a scos-o din minți pe vedete. Desccoperă detalii urmărind clipul video de mai sus.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express

colaj foto cu sanziana buruiana si ana maria mocanu la asia express
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express

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