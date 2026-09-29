Scandal între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, la Asia Express! Ce au surprins camerele pe străzile din China

În ediția din 29 septembrie 2026 a show-ului Asia Express, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu s-au certat și și-au aruncat replici dure. Descoperă de la ce a pornit scandalul între cele două, dar și ce a enervat-o pe Valerie Lungu.

Situație complet neașteptată surprinsă de camerele de filmat de la Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1. Un scandal s-a iscat între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Descoperă de la ce a pornit conflictul, dar și ce anume a enervat-o la culme pe Valerie Lungu, în ediția din 29 septembrie 2026.

Scandal între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, la Asia Express. Ce a enervat-o pe Valerie Lungu

Imediat după misiunea de a pregăti aniversarea unui copil în vârstă de 10 ani, echipele au primit următorul plic roșu și au făcut autostopul. După ce s-au chinuit să găsească un șofer dornic să îi ducă, toți concurenții s-au îndreptat săre următorul punct de întâlnire indicat de Irina Fodor.

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Unii au avut noroc, alții au fost urmăriți de ghinion. Deși au găsit mașină, Sânziana Buruiană și Ana Maria Mocanu au trecut printr-o situație neașteptată. Fetele au arătat telefonul bărbatului de la volan, însă omul s-a uitat la poza trimisă de concurente, nu la textul misiunii, așa că a început să conducă spre o altă locație. Ulterior, fetele s-au prins și i-au explicat situația, iar șoferul a ales alt drum.

Sânziana Buruiană și Ana Maria Mocanu la Asia Express

„Într-un final, domnul s-a redresat, a pus adresa corectă, dar vă dați seama că am pierdut enorm de mult timp”, a explicat la testimonial Sânziana Buruiană.

Numai probleme astăzi”, a zis Ana Maria Mocanu.

Ulterior, cele două concurente au coborât din mașină și au căutat steagul roșu. Misiunea următoare, aceea de a învăța să cânte și să danseze pentru a distra trecătorii, le-a dat multe bătăi de cap încă de la început.

Cele două s-au certat și scandalul dintre ele a fost surprins de camerele de filmat de la Asia Expess, în ediția din 29 septembrie 2026.

Sânziana Buruiană și Ana Maria Mocanu la Asia Express

„Nu mai urla!”, a țipat Ana Maria Mocanu.

„Nu știi să faci nimic?!”, a reproșat Sânziana Buruiană.

„Cât să suport, urli de dimineață, așa?!”, a reacționat Ana Maria Mocanu.

Sânziana Buruiană și Ana Maria Mocanu la Asia Express

Tot în această ediție, Valerie Lungu s-a enervat atunci când a încercat să ceară ajutor oamenilor din jur pentru misiune, dar aceștia au ales să se amuze și să o filmeze. Acest lucru a scos-o din minți pe vedete. Desccoperă detalii urmărind clipul video de mai sus.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express