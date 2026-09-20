Loredana Chivu și Ana au fost puse la grea încercare pe drumul din China. Acestea au fost nevoite să vorbească în limba chineză și să încerce să comunice astfel pentru a putea ajunge la finalul probelor.

Cum s-au descurcat Loredana și Ana când au fost nevoite să vorbească în chineză. „Ai zis că ai memorie vizuală” | antena 1

Loredana Chivu și Ana au avut parte de un moment neașteptat în timpul probei, când au încercat să se descurce folosind câteva cuvinte în limba chineză. Situația s-a complicat însă rapid, iar participantele au fost nevoite să găsească soluții pentru a putea continua traseul.

Cum s-au descurcat Loredana și Ana când au fost nevoite să vorbească în chineză

Din discuțiile purtate pe parcursul probei reiese că fetele au întâmpinat dificultăți încă de la sosirea la centru. Loredana a povestit că, odată ajunse acolo, li s-au cerut bani, lucru care le-a pus într-o situație dificilă.

„Odată ce am ajuns la centru, ne-a cerut bani. Domnul nu a înțeles că n-avem bani. Cu ce plătim?”, a explicat Loredana, care s-a temut inclusiv că situația ar putea ajunge la poliție dacă nu reușesc să achite suma cerută.

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În încercarea de a depăși momentul, Loredana a încercat să păstreze legătura cu oamenii pe care îi întâlniseră și să găsească o modalitate de a continua. Comunicarea a fost însă una dintre cele mai mari provocări, iar încercările de a folosi limba chineză au adăugat un plus de dificultate întregii experiențe.

Și Mirela Retegan a vorbit despre modul în care concurentele au fost nevoite să se descurce pe cont propriu. „Fiecare stă pe cont propriu”, a remarcat aceasta, în timp ce participantele încercau să înțeleagă indicațiile și să ajungă la următorul punct al misiunii.

Valerie și Alex, pe urmele steagului roșu

În paralel, Valerie și Alex au încercat să se concentreze pe obiectivul probei și să ajungă cât mai repede la steagul roșu. Valerie a explicat că ele știau exact în ce direcție trebuiau să meargă și că au ales să nu piardă timpul.

„Noi știam unde s-o luăm exact. Noi ne-am dus direct la steag și fetele în altă direcție”, a povestit Valerie.

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Planul lor a fost să ajungă rapid la punctul indicat și să obțină un avantaj înaintea celorlalte echipe. „Avem un avans, mergem la Mission Board înainte că am atins steagul”, a mai spus Valerie, semnalând faptul că atingerea steagului le putea permite să treacă mai departe în cadrul misiunii.

Astfel, în timp ce Loredana Chivu și Ana încercau să depășească barierele de comunicare și să găsească o soluție pentru situația întâlnită la centru, Valerie și Alex se concentrau pe orientare și pe atingerea obiectivului. Proba le-a pus, astfel, în situații diferite, fiecare echipă fiind nevoită să se adapteze rapid pentru a putea merge mai departe.