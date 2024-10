Ce studii are Mihai Gainușă. Puțini știu ce burse a primit concurentul de la Asia Express

Mihai Găinușă s-a născut în 1970 la Sibiu și a devenit om de radio și televiziune. Colegul Oanei Paraschiv de la Asia Express are studii în jurnalism și chiar a fost bursier media.

Mihai Găinușă a absolvit Școala Superioară de Jurnalism și a fost bursier media la Paris si la Strasbourg. Înainte de a-și găsi calea spre jurnalism, concurentul Asia Express a lucrat într-o centrală telefonică, fapt pe care l-a povestit în timpul unei probe din competiția de la Antena 1.

Mihai Găinușă are licență în presa scrisă, la Facultatea de Jurnalism. Concurentul Asia Express a avut bursă media în străinătate, a scris cartea „Răpirea Parisiei şi alte povestiri” și s-a înscris și la un master de scenaristică de film la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”.

Înainte de a intra la Jurnalism, Mihai Găinușă a dat la ASE, însă menire alui nu a fost aceea de a deveni economist.

„Am lucrat patru ani într-o centrală telefonică. Am fost electromecanic, om al muncii. M-am născut în 1970 și la revoluție aveam 18 ani. N-am intrat la facultate la ASE, unde am dat, și am făcut armata un an. După care am tot încercat în disperare să întru la ASE, încă doi ani, dar n-am reușit. Așa că am tăiat matematică de pe lista de preocupări a vieții mele. Am fost repartizat într-o centrală telefonică din Drumul Taberei. Am fost electromecanic, lucram în ture, sâmbătă, duminică. Reparăm telefoane în bloc, pentru că știa toată lumea că lucrez la telefoane!”, povestea Mihai Găinușă într-un interviu pentru hotnews.ro.

Mihai Găinuță și-a început cariera în media lucrând la Radio Delia RFI (între 1995 și 2000). Din februarie 2001 până în iulie 2014, Mihai Găinușă a scris si prezentat emisiunea TV Cronica Cârcotașilor.

Mihai Găinușă este unul dintre concurenții sezonului 7 Asia Express, unde participă alături de Oana Paraschiv.

„Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și să facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei și cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”, spunea Mihai Găinușă înainte de a merge în Asia Express.