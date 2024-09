Cât de mult au crescut și cum arată acum copiii lui Mihai Găinușă. Fiica lui e o adevărată domnișoară

Mihai Găinușă, concurentul Asia Express – Drumul Zeilor, are o familie minunată și se bucură din plin de sprijinul soției lui și a celor doi copii, care i-au dus dorul cât a fost plecat la filmări pentru sezonul 7.

Mihai Găinușă, concurentul Asia Express, care a ales să facă echipă cu Oana Paraschiv, colega lui de la radio, se poate considera un bărbat norocos și un tată mândru, pentu că cei mici sunt cei mai mari fani ai lui.

Cum arată acum Eva și Andrei, copiii Ioanei și ai lui Mihai Găinușă

Prezentatorul de radio este o fire discrete de când a renunțat la postul lui de prezentator TV și duce o viață departe de lumina reflectoarelor. Pe contul său de Instagram, Mihai Găinușă postează foarte rar imagini sau video-uri cu soția lui și cei doi copii ai lor.

Cu toate acestea, la Asia Express, el a vorbit adesea despre ei, semn că le-a dus dorul cât a fost plecat în aventura care i-a testat toate limitele.

Eva și Andrei sunt cei doi copii ai lui Mihai Găinușă. Eva va împlini în curând 19 ani, iar Andrei este mezinul familiei, având acum 13 ani. Amândoi trec prin schimbări și momente importante în viața lor.

Eva a avut examenul de Bacalaureat vara aceasta, iar în prezent se pregătește să plece la facultate, în timp ce fratele ei se pregătește să devină elev de liceu. Cei doi adolescenți se bucură de tot sprijinul părinților lor.

Mihai și Ioana Găinușă sunt niște părinții mândri, având niște copii minunați. Prezentatorul de radio trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ioana de mai bine de 20 de ani.

Ioana Găinușă este o fire discrete și și-a dorit mereu să stea departe de lumina reflectoarelor. Soția lui Mihai Găinușă a studiat la Rapid Transformational Therapy, iar acum se numără printre cei care lucrează la RTT Method, potrivit ciao.ro.

„Eu facilitez libertatea și ofer sprijin oricui este pregătit să facă o schimbare profundă și durabilă în viața sa. Poate că ai încercat deja terapia sau alte modalități de vindecare înainte. Rapid Transformational Therapy este diferită”, a spus Ioana Găinușă pe site-ul organizației.

Mihai Găinușă și Ioana s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 20 de ani, pe vremea când erau vecini și au dat nas în nas atunci când și-au ciocnit mașinile în cartier.

“A fost cea mai frumoasă și lungă amiabilă din viața mea. Sper că și din a ei. Cred că atunci când am cerut-o de soție, am luat-o pe ocolite și i-am zis că o cer pentru un prieten. Jucam rolul unui pețitor și am fost ușor penibil”, a povestit Mihai Găinușă, potrivit Unica.

