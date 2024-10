Nicolai Tand a acceptat provocarea Asia Express, alături de Sorin Brotnei. Deși este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România, puțini știu ce studii are concurentul de pe Drumul Zeilor.

Ce studii are Nicolai Tand de la Asia Express sezonul 7. Motivul pentru care s-a lăsat de școală la o vârstă fragedă | Antena 1

Nicolai Tand a avut parte de o copilărie încărcată de lipsuri și greutăți. Concurentul de pe Drumul Zeilor și-a pierdut tatăl de la o vârstă fragedă, iar, după câțiva ani, a fost nevoit să abandoneze și școala pentru a-și câștiga traiul, potrivit Cancan. Iată câte clase are concurentul de pe Drumul Zeilor, de fapt!

Citește și: Ce studii are Sorin Brotnei de la Asia Express sezonul 7. Puțini s-ar fi așteptat la acest lucru

Câte clase are Nicolai Tand de la Asia Express sezonul 7

Deși acum are o viață la care mulți visează, Nicolai Tand a fost greu încercat în copilărie. Puțini știu că el a terminat doar zece clase și nu a mai continuat studiile. A plecat să muncească în străinătate pentru a-și întreține familia, după ce tatăl său a decedat când el avea doar 12 ani.

Articolul continuă după reclamă

Nicolai Tand și-a luat zborul spre Anglia, apoi în America, Italia și Franța. Ultima țară avea să îl fascineze, pentru că acolo și-a găsit pasiunea. A început să lucreze într-un restaurant și de la băiatul care ștergea mesele a ajuns director general. Primul lui job a fost să spele vasele, să curețe mesele clienților, apoi treptat a avansat. Și-a descoperit pasiunea pentru arta culinară și a făcut tot posibilul să ajungă cât mai departe în acest domeniu, mai transmite sursa citată mai sus.

„Am rămas fără tată la 12 ani. Mama mea mi-a fost și tată, și mamă. Eu fiind mezinul, mergeam la lucru, la fân, împreună cu ea, ca să facem bani. Nu am studii superioare, ca să nu muncească ea pentru mine. Am doar zece clase, pentru că nu mi se părea corect să meargă ea și să muncească singură, ca să-mi dea mie bani să mă duc la liceu. Așa am gândit eu atunci”, a spus Nicolai Tand la Asia Express, despre motivul pentru care a renunțat la școală.

Citește și: Ce studii are Ioana State de la Asia Express. Cum și-a început concurenta de pe Drumul Zeilor cariera în stand-up comedy

Ce spunea Nicolai Tand înainte să plece în aventura Asia Express

Nicolai Tand: „O parte din viața mea a fost un fel de Asia Express. Sunt obișnuit cu greutățile vieții, aici vreau doar să mă bucur de lucruri, locuri și oameni noi, să redescopăr la mine chestii pe care sigur le-am uitat. Îmi plac competițiile, îmi place să mă aflu în situații care mă ajută să mă autodepășesc, să dau ce-i mai bun din mine. Sorin e partenerul perfect, suntem doi moroșeni plecați pe Drumul Zeilor, doi moroșeni obișnuiți în general cu drumurile de toate felurile. În plus, anul ăsta, în aprilie, fac 50 de ani. Ce cadou mai frumos puteam să-mi fac?!”