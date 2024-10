Ce studii are Oana Paraschiv de la Asia Express. Ce și-ar fi dorit să devină când era mică: „Mi-a trecut destul de repede”

Oana Paraschiv face echipă la Asia Express cu Mihai Găinușă. Deși despre el se cunosc mai multe detalii, situația se schimbă în ceea ce o privește pe Oana Paraschiv, care preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Oana Paraschiv este una dintre concurentele de pe Drumul Zeilor, unde face echipă cu Mihai Găinușă. Aceasta este cunoscută ca om de televiziune și radio, iar apariția în cadrul emisiunii Asia Express i-a adus și mai multă popularitate. Iată ce studii are colega lui Mihai Găinușă!

Citește și: Motivul pentru care Mihai Găinușă și Șerban Huidu nu își mai vorbesc din 2014, după ani de prietenie

Ce studii are Oana Paraschiv de la Asia Express

Oana Paraschiv a copilărit în Focșani și provine dintr-o familie de preoți. Încă din copilărie, colega de echipă a lui Mihai Găinușă și-a dorit să devină reporter, astfel că intervieva toți membrii familiei, lucru care o făcea extrem de fericită.

Articolul continuă după reclamă

„Toți membrii familiei erau luați la întrebări și înregistrați pe un reportofon. Și, pentru perioadă scurtă, cred că am vrut să devin medic! Dar mi-a trecut destul de repede”, declara Oana Paraschiv la un moment dat, citată de o sursă.

Concurenta de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor a absolvit Liceul teoretic „Spiru Haret” din Focșani, iar mai apoi a decis să urmeze cursurile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București.

În prezent, Oana Paraschiv locuiește în Capitală, unde își desfășoară și activitățile de zi cu zi. Ea a intrat în atenția publicului în anul 2012, atunci când a făcut primul pas spre televiziune, potrivit Cancan.

Oana Paraschiv adoră să experimenteze și să creeze conținut audio captivant. Pe lângă asta, colega lui Mihai Găinușă iubește să călătorească și să descopere locuri noi. Atunci când are nevoie să se relaxeze, îi place să asculte muzică și să se plimbe cu cățelul ei, Ozzy.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce studii are Mihai Gainușă. Puțini știu ce burse a primit concurentul de la Asia Express

Oana Paraschiv și Mihai Găinușă, despre participarea la Asia Express - Drumul Zeilor

Mihai Găinușă: „Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și sa facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei și cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atuu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”

Oana Paraschiv: „Asia Express este show-ul din care nu am ratat nicio ediție, ca telespectatoare, și care de multe ori m-a făcut sa spun: eu n-aș putea să fac asta vreodată! Ei bine, ce să vezi? Pusă în faţa acestei propuneri nu am putut să spun nu. Cred că este cea mai mare nebunie în care mă arunc și sper să ies învingătoare din această luptă cu mine, să trec peste toate fricile și angoasele pe care le are un om anxios ca mine.”