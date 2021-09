Cine e Elwira Petre de la Asia Express sezon 4. Cu ce se ocupă soția lui Mihai Petre

Elwira Petre, în vârstă de 39 de ani, are o siluetă de invidiat după două nașteri, fiind mereu atentă la dieta sa și extrem de dedicate atunci când vine vorba de exercițiile fizice. Amtrenamentele dificile la dans o ajută să se mențină în formă, cu un trup suplu, arătând mult mai tânără.

Cine e Elwira Petre, concurenta Asia Express - Drumul Împăraților

Frumoasa soție a lui Mihai Petre este una dintre cele mai talentate dansatoare atunci când vine vorba de dansul sportiv. Elwira s-a îndrăgostit de dans și a început să își urmeze pasiunea în adolescență, moștenind talentul unchiului său, dansator de profesie.

Munca asiduă și dedicarea i-au adus premii însemnate Elwirei care a devenit și mai faimoasă în domeniul dansului sportiv datorită talentului ei de neegalat. Trei ani la rând, în 2002, 2003 și 2004, Elwira Petre a primit titlul de campioană națională a României.

Una dintre cele mai marei reușite ale sale în dans a fost în 2004, când ea și soțul ei, Mihai Petre, au ajuns printre primele 50 de locuri pe lista celor mai buni dansatori din lume, IDSK World Ranking List.

Pe lângă dragostea pentru dans, Elwira a mărturisit în sezonul 9 al show-ului culinar Chefi la cuțite că e pasionată și de gătit. Fiind mamă și soție, trebuie să îi încânte mereu pe cei dragi cu preparate delicioase.

După curajul de care a dat dovadă la toate competițiile de dans sportiv, Elwira este acum pregătită să facă față unei noi provocări, participând la Asia Express sezonul 4 alături de soțul ei, Mihai Petre.

Provocările pe care Elwira Petre le-a întâmpinat în aventura Asia Express

Mihai și Elwira Petre sunt împreună la bine şi la greu în Asia Express. Mai ales la greu. Cei doi au mărturisit că experiența Asia Express a ajuns, fără dar și poate, în top 3 experiențe memorabile pe care le au împreună.

Mihai Petre: "Asia Express este viața comprimată la maxim. Trăiești într-o zi cât alții în 10. Mă simt, uneori, ca un Făt-Frumos, recunosc, dar nu 'din lacrimă', ci dintr-o 'mare mizerie', sincer. E intens! Pe mine nu e prima dată când mă lovește realitatea dur, însă nu atât de dur!".

Elwira Petre a completat: "E foarte intens! E wow, wow! Dimineața începe cu ceva și se termină cu altceva. Seara, când ajungi la cazare, nu mai știi ce ai făcut dimineața. Se întâmplă atât de multe lucruri într-o perioadă atât de scurtă de timp, că nu știu, creierul meu nu le mai ține minte pe toate".

Cum a început povestea de dragoste dintre Elwira Petre și Mihai Petre

„Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București.

Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin. Bineînțeles că viața nu e roz, dar depinde foarte mult cât îți dorești să ai ce visezi.

În 2001 am înființat școala noastră, până atunci cred că am fost la o groază de concursuri. Cred că cel mai important concurs era Cupa Mondială de Latino, am fost prima echipă din România care a intrat în World Ranking. Sună a clișeu, dar dansul chiar e viața mea. Eu prin dans l-am cunoscut pe soțul meu și de când am împlinit 18 ani suntem împreună”, a dezvăluit frumoasa soție a lui Mihai Petre când a participat la Chefi la cuțite sezonul 9.