Mihai Găinușă și soția lui, Oana Paraschiv au decis să facă echipă la Asia Express sezonul 7. Descoperă ce dezvăluire a făcut vedeta, înainte de plecarea pe Drumul Zeilor.

Cel mai dur reality-show al momentului schimbă din nou continentul. Asia Express va duce nouă perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar câteva dintre provocările cu care se vor confrunta concurenții acestui sezon.

Una dintre cele nouă echipe care a decis să plece pe Drumul Zeilor și să descopere ce provocări inedite a pregătit Irina Fodor este cea formată din Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, soția lui.

Cine e Mihai Găinușă de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Ce a zis despre soția lui

Mihai Găinușă este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați realizatori și prezentatori români de radio și televiziune, acesta având o carieră de zeci de ani.

S-a născut pe 6 noiembrie 1970 la Sibiu și are în prezent vârsta de 53 de ani. Este căsătorit cu Oana Paraschiv din anul 2004 și au împreună doi copii.

Pe lângă impresionanta carieră în televiziune și radio, ce i-a adus numeroase premii prestigioase, Mihai Găinușă a lansat și cărți precum „Fără cap și fără coadă: roman rotund”, „Răpirea Parisiei şi alte povestiri”, „povestiri mortale”, „Fără cap și fără coadă”, „Cotcodăceii”, „Trialoguri cârcotașe”, „Jurnal de viitor” și „Scândura de frizerie”.

A absolvit cursurile Școlii Superioare de Jurnalism, licențiat în presă scrisă la Facultatea de Jurnalism, și a avut o bursa media la Paris.

Acesta a decis să participe la Asia Express sezonul 7 alături de Oana Paraschiv, soția lui, alături de care speră să trăiască din plin toate aventurile pe care le va scoate în cale Drumul Zeilor. Mai mult decât atât, concurentul se consideră îndeauns de pregătit pentru a face față oricăror provocări, oricât de dificile ar fi ele.

Ce spune Mihai Găinușă despre Asia Express sezonul 7, de la Antena 1

Iată mai jos mesajul transmis de Mihai Găinușă înainte de-a porni pe Drumul Zeilor, la Asia Express sezonul 7:

„Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și sa facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei si cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atuu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”, a fost mesajul transmis de vedetă.

Oana Paraschiv, soția omului de radio și televiziune, a avut și ea o completare: „Asia Express este show-ul din care nu am ratat nicio ediție, ca telespectatoare, și care de multe ori m-a făcut sa spun: eu n-as putea să fac asta vreodată. Ei bine, ce să vezi? Pusă în faţa acestei propuneri nu am putut să spun nu. Cred că este cea mai mare nebunie în care mă arunc și sper să ies învingătoare din această luptă cu mine, să trec peste toate fricile și angoasele pe care le are un om anxios ca mine”.