Cum a devenit celebră Mara Bănică de la Asia Express. Cu ce se ocupă și unde apare la televizor

Mara Bănică face echipă cu Serghei Mizil la Asia Express. Iată cum a devenit cunoscută și cu ce se ocupă concurenta sezonului opt.

Mara Bănică este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România. În prezent face parte din echipa grupului Antena, unde este moderator și coprezentator.

Cum a devenit celebră Mara Banică de la Asia Express. Cu ce se ocupă și unde apare la televizor

În 1994, Mara Bănică și-a început cariera ca reporter la TV Soti. A renunțat la TV pentru presa scrisă și câțiva ani a lucrat la publicația Ziua.

În 2003, Mara Bănică revenea în televiziune și ajungea în Irak, acolo unde urma să relateze fiecare întâmplare. Jurnalista a plecat cu o cameră de filmat de buzunar și un telefon prin satelit pe care le-a folosit pentru a transmite cele mai noi informații în România, direct de pe front.

Mara Bănică a ajuns pe fronturi din Irak, Afganistan, Kosovo. Apoi, a trecut pe la mai multe televiziuni, 12 ani făcând parte din echipa Antena. Când a apărut cel de al doilea copil, Mara Bănică a decis să se retragă și să se dedice familiei.

în 2024, după o perioadă de lipsă, Mara Bănică a revenit pe micile ecrane, alături de Dan Capatos la Un show păcătos de la Antena Stars și la emisiunea Spynews Tv, de la același post, alături de Marius Niță și Natalia Mateuț.

Ce mesaj a transmis Mara Bănica după ce s-a aflat că va face echipă cu Serghei Mizil la Asia Express

Mara Bănică a mărturisit că și-a dorit să ia parte la un proiect atât de antrenant și că s-a bucurat enorm de tare când a aflat că va pleca pe Drumul Eroilor alături de un partener pe măsură, Serghei Mizil.

„Știu pe de rost fiecare episod din cele şapte sezoane de până acum şi, în sfârsit, voi scrie măcar unul în cel de al optulea! Dar unul fabulos, asa cum e şi partenerul meu din aventura asta extraordinară! Am tot sperat, an de an, să fiu aleasa şi eu! De data asta, EROUL vieții mele, TATA, l-a rugat, acolo sus, pe Dumnezeu să facă să fie bine şi să pornesc pe Drumul Eroilor. Dacă până acum se ştia că eroii nu au vârstă, reţineţi că vârsta lor în acest sezon e 121 de ani! Drumul Eroilor, păzea, venim!” a povestit aceasta plină de entuziasm.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Mara a povestit emoționată despre plecarea în Asia Express!

„Eu sper să vă părăsesc pentru cât mai mult timp, adică timp de două luni, cât ține competiția. Da, este un proiect al trustului la care mi-am dorit foarte mult să particip și voi merge în acest an, este adevărat, sunt concurent, oficial, la Asia Express și să îmi țineți pumnii acolo”, a spus aceasta la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.