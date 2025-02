Cum arăta Carmen Grebenișan când era mică. Imaginea adorabilă cu influencerița cunoscută din România

Carmen Grebenișan se bucură de mult succes în mediul online. Totodată, ea a participat la mai multe emisiuni televizate, unde publicul a putut să o cunoască mai bine. Iată cum arăta când era mică!

Carmen Grebenișan este o creatoare de conținut și influenceriță din România, cunoscută pentru activitatea sa în domeniul modei, frumuseții și călătoriilor. Se bucură de mult succes pe plan profesional, însă, pe planul amoros a trecut printr-un divorț dificil, în urmă cu aproape un an.

Ce spune Carmen Grebenișan despre zvonul că ar fi gravidă. Cum se întețelege cu noul ei iubit, Cristian. Unde locuiește bărbatul

Cum arăta Carmen Grebenișan în copilărie

Carmen Grebenișan s-a născut în Târgu Mureș și și-a petrecut copilăria și adolescența acolo, urmând apoi să studieze la Cluj-Napoca, unde a absolvit Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), potrivit Spynews.

Cariera sa în online a început în urmă cu aproape un deceniu, printr-un blog personal, care ulterior a evoluat într-o prezență constantă și puternică pe rețelele de socializare.

Astăzi, Carmen Grebenișan are sute de mii de urmăritori pe Instagram și TikTok, unde împărtășește experiențe și sfaturi de lifestyle și beauty. Totodată, alături de buna ei prietenă, Alina Ceaușan, a fost parte la dezvoltarea unui brand de costume de baie de care se ocupă împreună.

În trecut, Carmen Grebenișan a participat, ca invitat și concurent, la numeroase emisiuni televizate, printre care: „Dancing on Ice” sau „Asia Express”.

Carmen Grebenișan, apariție fără cusur într-un costum de baie sexy. Cum au reacționat fanii

Cum a început povestea de dragoste dintre Carmen Grebenișan și noul ei iubit

Carmen Grebenișan, celebrul influencer, a ales să vorbească deschis despre noul ei iubit, Cristian.

Carmen și Alex Militaru au divorțat la doar un an de la nuntă, timp în care influencerița a ales să se mute singură la București. Ea a trecut prin momente dificile în urma divorțului, dar se pare că l-a întâlnit pe Cristian la momentul potrivit, când avea cea mai mare nevoie.

De câteva luni bune, Carmen Grebenișan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristian. Influencerița postează adesea imagini cu noul ei iubiti pe contul de Instagram, împărtășind cu prietenii virtuali momentele de bucurie pe care le trăiește.

Chiar dacă încearcă să fie mai discretă în ceea ce privește noua ei relație, Carmen a dorit să le împărtășească urmăritorilor ei cum l-a cunoscut pe Cristian și cum decurge acum relația lor.

Cristian este din Zalău, dar locuiește de mai mult timp în SUA.

„Nu am apucat să scot eu la iveală, ați scos-o voi. Eu sunt foarte bine, este o relație privată, nu ascunsă, dar nu vreau să fie expusă. Am învățat mai multe lucruri din relația trecută și am decis că este mai confortabil și pentru mine și pentru actualul partener să fie mai privată, pe cât se poate. Nu este nimic ascuns, dar nu o să ne vedeți foarte des în online.

Noi ne cunoșteam de multă vreme, de 10-15 ani, din Cluj, dar nu am interacționat foarte mult. Nu este din Cluj, este din Zalău, dar a stat în Cluj și ne știam din vedere. Cred în faptul că chiar dacă ai o persoană lângă tine și nu este momentul să o descoperi, nu o vei descoperi chiar dacă stă lângă tine și 20 de ani. Iar atunci când vine momentul potrivit, te deschizi și tu. Nici eu nu am fost deschisă, aveam alte target-uri, alte gânduri și alt nivel de conștientizare a nevoilor mele”, a spus Carmen Grebenișan pentru Cancan.

Influencerița a mai dezvăluit că ea a fost cea care a făcut primul pas în relația cu Cristian.

„Nu a încercat nimeni, eram doar cunoștințe, nici măcar nu flirtasem. A fost o chestiune neașteptată. Eu am fost cea care a făcut primul pas. Am simțit să discut cu el despre un subiect care nu avea legătură cu relația noastră de acum și asta a dus mai departe la o comunicare mult mai apropiată. Ne-am dat seama că avem foarte multe lucruri în comun. Am ținut legătura, chiar dacă a fost la distanță o lungă perioadă de timp. El nu locuiește în România. Într-un final, ne-am întâlnit și ne-am dat seama că este mai mult decât ne-am fi imaginat”, a mai povestit Carmen Grebenișan.

Aceasta a spus că nu vrea să se grăbească în relația cu Cristian și e conștientă că el nu se va muta înapoi în România. De asemenea, influencerița a spus că îl va vizita cât de des va putea, dar preferă să ia lucrurile pas cu pas.

