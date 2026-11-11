Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Cum arată casa în care locuiește Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vedeta a ales să își crească fiul departe de agitația Capitalei

Cum arată casa în care locuiește Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vedeta a ales să își crească fiul departe de agitația Capitalei

Oana Tomoiagă a ales să stea departe de agitația Capitalei după divorț. Cum arată locuința în care artista își crește fiul, Vlad.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 10:21 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 10:24
Cum arată casa în care locuiește Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vedeta a ales să își crească fiul departe de agitația Capitalei | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Oana Tomoiagă a ales să stea departe de agitația Capitalei și își crește copilul într-un mediu liniștit, departe de ochii curioșilor. După divorțul de fostul soț, Șerban Horj, artista și fiul ei, Vlad, și-au găsit liniștea într-o locuință departe de aglomerația orașului. Una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din România a vorbit în trecut despre schimbările importante din viața sa și despre motivele pentru care a ales să își crească băiețelul departe de tumultul Bucureștiului.

Cum arată casa în care locuiește Oana Tomoiagă

Artista a locuit timp de 11 ani în Capitală, însă, după ce s-a căsătorit și a devenit mamă, a decis împreună cu fostul soț să se mute în Maramureș. Ulterior, după separare, Oana Tomoiagă a ales să se stabilească în Sibiu, un oraș în care avea deja numeroși prieteni și unde considera că îi poate oferi fiului său un mediu mai liniștit.

„Am locuit în București 11 ani, iar după ce m-am căsătorit și am făcut un copil ne-am mutat la Maramureș. Eu împreună cu fostul meu soț am ales să ne mutăm la Maramureș, după a venit și perioada în care ne-am separat, apoi am ales Sibiul, pentru că am foarte mulți prieteni și nu am vrut să-mi cresc copilul în agitație”, povestea Oana într-un interviu acordat în 2020.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, au apărut informații potrivit cărora artista s-ar fi întors în zona Maramureșului, unde ar fi ales să fie mai aproape de părinții săi.

Cum arată locuința în care Oana Tomoiagă își crește fiul

Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața personală, Oana Tomoiagă nu ezită să împărtășească, din când în când, imagini din universul său. Artista le oferă urmăritorilor săi mici detalii despre locul în care își petrece timpul alături de fiul ei.

Din fotografiile publicate pe rețelele sociale, admiratorii pot descoperi câteva cadre din locuința în care artista își găsește liniștea după perioadele aglomerate de pe scenă.

Pentru Oana, familia și timpul petrecut alături de Vlad ocupă un loc important. Chiar dacă preferă să păstreze anumite aspecte ale vieții sale departe de lumina reflectoarelor, cântăreața împărtășește cu publicul momente din activitatea sa și din viața de zi cu zi.

Citește și: Finala Asia Express 2026, 11 noiembrie. Valerie Lungu și Alex Gîlcă se luptă cu Gabi Torje și Alin Alexuc pentru marele premiu

Finala Asia Express 2026, 11 noiembrie. Valerie Lungu și Alex Gîlcă se luptă cu Gabi Torje și Alin Alexuc pentru marele ... De ce Mirela Vaida nu a participat la Asia Express alături de soțul ei. Motivul pentru care a ales-o pe Oana Tomoiagă...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro ANIMAŢIE. 12 morţi şi zeci de răniţi în accidentul din Bulgaria. S-au ciocnit 86 de maşini şi TIR-uri ANIMAŢIE. 12 morţi şi zeci de răniţi în accidentul din Bulgaria. S-au ciocnit 86 de maşini şi TIR-uri
Observatornews.ro Zero progrese în prima zi de negocieri de pace Rusia-SUA-Ucraina. Ce pretenţii are fiecare tabără Zero progrese în prima zi de negocieri de pace Rusia-SUA-Ucraina. Ce pretenţii are fiecare tabără
Antena 3 Un român, șofer de camion, a fost reținut după carambolul cu 11 morți și 51 de răniți de pe autostrada Trakia, din Bulgaria Un român, șofer de camion, a fost reținut după carambolul cu 11 morți și 51 de răniți de pe autostrada Trakia, din Bulgaria
AS.ro O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei
Comentarii


Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, eliminate de la Asia Express înainte de Marea Finală. Mesajul transmis la plecarea din competiție
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, eliminate de la Asia Express înainte de Marea Finală. Mesajul transmis la plecarea...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cine sunt finaliștii Asia Express 2026. Momentul în care concurenții au aflat culoarea perlelor și cine merge în Marea Finală
Cine sunt finaliștii Asia Express 2026. Momentul în care concurenții au aflat culoarea perlelor și cine merge în...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x