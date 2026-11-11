Oana Tomoiagă a ales să stea departe de agitația Capitalei după divorț. Cum arată locuința în care artista își crește fiul, Vlad.

Cum arată casa în care locuiește Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vedeta a ales să își crească fiul departe de agitația Capitalei | Instagram

Oana Tomoiagă a ales să stea departe de agitația Capitalei și își crește copilul într-un mediu liniștit, departe de ochii curioșilor. După divorțul de fostul soț, Șerban Horj, artista și fiul ei, Vlad, și-au găsit liniștea într-o locuință departe de aglomerația orașului. Una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din România a vorbit în trecut despre schimbările importante din viața sa și despre motivele pentru care a ales să își crească băiețelul departe de tumultul Bucureștiului.

Cum arată casa în care locuiește Oana Tomoiagă

Artista a locuit timp de 11 ani în Capitală, însă, după ce s-a căsătorit și a devenit mamă, a decis împreună cu fostul soț să se mute în Maramureș. Ulterior, după separare, Oana Tomoiagă a ales să se stabilească în Sibiu, un oraș în care avea deja numeroși prieteni și unde considera că îi poate oferi fiului său un mediu mai liniștit.

„Am locuit în București 11 ani, iar după ce m-am căsătorit și am făcut un copil ne-am mutat la Maramureș. Eu împreună cu fostul meu soț am ales să ne mutăm la Maramureș, după a venit și perioada în care ne-am separat, apoi am ales Sibiul, pentru că am foarte mulți prieteni și nu am vrut să-mi cresc copilul în agitație”, povestea Oana într-un interviu acordat în 2020.

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Ulterior, au apărut informații potrivit cărora artista s-ar fi întors în zona Maramureșului, unde ar fi ales să fie mai aproape de părinții săi.

Cum arată locuința în care Oana Tomoiagă își crește fiul

Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața personală, Oana Tomoiagă nu ezită să împărtășească, din când în când, imagini din universul său. Artista le oferă urmăritorilor săi mici detalii despre locul în care își petrece timpul alături de fiul ei.

Din fotografiile publicate pe rețelele sociale, admiratorii pot descoperi câteva cadre din locuința în care artista își găsește liniștea după perioadele aglomerate de pe scenă.

Pentru Oana, familia și timpul petrecut alături de Vlad ocupă un loc important. Chiar dacă preferă să păstreze anumite aspecte ale vieții sale departe de lumina reflectoarelor, cântăreața împărtășește cu publicul momente din activitatea sa și din viața de zi cu zi.

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