Finala Asia Express 2026, 11 noiembrie. Valerie Lungu și Alex Gîlcă se luptă cu Gabi Torje și Alin Alexuc pentru marele premiu

Marea Finală Asia Express – Drumul Mătăsii: Valerie Lungu și Alex Gâlcă luptă împotriva lui Gabi Torje și Alin Alexuc pentru marele premiu! Diseară, de la 20.30, concurenții vor fi suspendați în chingi la etajul 88 al unui zgârie-nori din Shanghai.

După două luni de aventură, cele trei echipe rămase în competiție au luptat aseară pentru un loc în Marea Finală Asia Express – Drumul Mătăsii, într-o cursă tensionată, cu misiuni dificile. Şi-au testat îndemânarea încercând să prepare și să vândă bulz localnicilor, și-au pus la încercare cunoștințele despre China într-un quiz desfășurat într-o roată panoramică, iar apoi au devenit agenți secreți într-o misiune inspirată din Shanghaiul anului 1937.

Dincolo de provocările întâmpinate, alegerea cutiilor misterioase, dintre care una ascundea eșarfa roșie ce putea pune capăt aventurii, a amplificat suspansul și emoțiile până în ultimul moment. Mirela şi Oana au părăsit aseară competiția, într-o nouă ediție lider detaşat de audiență

Finala Asia Express 2026, 11 noiembrie

Diseară, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Drumul Mătăsii ajunge la final! Valeri Lungu și Alex Gâlcă se vor lupta cu Gabi Torje și Alin Alexuc pentru titlul de câștigători Asia Express, într-una dintre cele mai tensionate și spectaculoase finale de până acum. După două luni de aventură, mii de kilometri parcurși și provocări care le-au testat limitele, cele două echipe vor da ultima bătălie pentru Amuleta Supremă, care îi așteaptă la capătul cursei, în Shanghai.

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Telespectatorii vor avea în față două echipe care au competiția în ADN și care au demonstrat pe parcursul întregului sezon cât sunt de puternice, de ambițioase și de hotărâte să câștige. De o parte, Valerie și Alex, un cuplu care a învățat să își transforme diferențele în avantaje și care a luptat pentru fiecare victorie. De cealaltă parte, Gabi Torje și Alin Alexuc, doi sportivi obișnuiți cu presiunea competițiilor și cu lupta pentru primul loc. Acum, toate experiențele acumulate pe Drumul Mătăsii vor conta într-o ultimă cursă în care fiecare secundă poate face diferența.

Shanghai, unul dintre cele mai spectaculoase orașe ale lumii, va deveni terenul de joacă al Marii Finale. Concurenții vor avea de descifrat coduri inspirate de simbolistica numerelor în cultura chineză, iar una dintre primele provocări îi va duce la etajul 88 al celebrului Jin Mao Tower. Acolo, suspendați în chingi, vor trebui să parcurgă o platformă exterioară aflată la o înălțime amețitoare și să execute o serie de poziții pentru fotografii, pentru a obține cifrele necesare continuării cursei. O misiune care le va testa curajul și capacitatea de a-și controla emoțiile, într-un moment în care presiunea este deja uriașă.

Dar aceasta va fi doar una dintre provocările pregătite pentru cele două echipe. Finaliștii vor avea de îndeplinit o serie de misiuni dintre cele mai diverse, de la descifrarea unor enigme în cartierele artistice ale Shanghaiului și o provocare fotografică subacvatică, în care unul dintre concurenți va trebui să se transforme într-o sirenă, până la jocuri de inteligență și viteză într-un escape room. Vor fi nevoiți să își învingă și repulsiile, într-o piață tradițională unde vor trebui să manipuleze insecte, iar o probă inspirată de reflexologia chinezească le va pune din nou la încercare rezistența și comunicarea.

Pe măsură ce se vor apropia de final, oboseala acumulată, emoțiile și dorința de a câștiga vor transforma fiecare misiune într-o confruntare contracronometru. După două luni în care au învățat să se descurce în situații imposibile, să comunice dincolo de barierele de limbă și să găsească soluții acolo unde părea că nu mai există niciuna, cele două echipe vor trebui să demonstreze că mai au resurse pentru o ultimă luptă.

La capătul Drumului Mătăsii, Irina Fodor îi va aștepta într-unul dintre cele mai emblematice locuri din Shanghai, dominat de celebra Perlă a Orientului. Într-un spectacol impresionant de lumini, care va transforma orașul într-un decor de poveste, una dintre cele două echipe va ridica Amuleta Supremă și va primi titlul de câștigătoare Asia Express – Drumul Mătăsii.

Cine va ajunge primul la Irina Fodor? Cine va reuși să își păstreze concentrarea până la ultima misiune și cine va câștiga marele premiu? Marea Finală Asia Express – Drumul Mătăsii se vede diseară, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Cea de-a 39-a ediție, lider detaşat de audiență

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:29 – 00:04 la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 39-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.8 puncte de rating şi 31.2% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea MasterChef înregistra 4 puncte de rating şi 18.6% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 7.1 puncte de rating şi 24.1% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4 puncte de rating şi 13.4% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 6.3 puncte de rating şi 21.4% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.6 puncte de rating şi 15.8% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:50, aproape 1.4 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregului interval de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.8 puncte de rating și 26% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.