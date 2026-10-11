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Ce s-a întâmplat între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express: „Am venit prietene și plecăm dușmance?”

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă s-au calificat la jocul de amuletă și joker din etapa a șasea de Asia Express - Drumul Mătăsii. Cele două au creat un spectacol în care personajele lor se războiau.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Duminica, 11 Octombrie 2026, 21:58 | Actualizat Duminica, 11 Octombrie 2026, 22:01
Mirela Vaida, „bătălie” cu Oana Tomoiagă pentru inima unui chinez, în spectacolul creat pentru jocul de amuletă | Antena 1
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În ediția de pe 11 octombrie 2026 jocul de amuletă are în centrul său una dintre cele mai fascinante tradiții ale regiunii: Opera Sichuan. Cunoscută pentru costumele elaborate, expresivitate și spectaculoasa artă a schimbării măștilor, aceasta pune echipele calificate în postura de a crea un spectacol de neuitat.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au creat o scenetă în care personajele lor s-au luptat pentru inima unui bărbat chinez. La repetiții, cele două au improvizat o luptă, iar maramureșeanca a căzut, împinsă de Mirela Vaida. Oana și-a asigurat prietena, care s-a oprit speriată să o ajute, că nu a pățit nimic, rugând-o să continue actul artistic. „Am venit prietene și plecăm dușmance?”, a întrebat Oana Tomoiagă, fiind în rolul pe care și l-a construit pentru spectacol. „Da! Eu chinezul meu nu ți-l dau! Ai auzit?”, a răspuns, cu mult umor, Mirela Vaida.

„Am venit prietene și plecăm dușmance?”. Ce s-a întâmplat între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express. Momentul care a stârnit hohote de râs

Oana și Mirela au gândit un moment artistic în care să cânte, să joace și să mimeze o luptă pe scenă.

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În ediția de pe 11 octombrie 2026 de Asia Express, Oana Tomoiagă și Mirela Vaida s-au calificat la jocul de amuletă, fiind a doua echipă ajunsă la Irina Fodor. Cealaltă echipă calificată a fost cea formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Etapa a șasea a competiției a adunat la start 6 echipe rămase în joc: Alin Alexuc și Gabi Torje, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Maya și Mirela Retegan și Valerie Lungu și Alex Gîlcă. La începutul sezonului 9 s-au mai aflat și: What’s UP și Miky, Radu Isac și Eduard Hordilă și Cheloo și Mihai Ban, care au fost eliminați.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY duminică de la 20:00 și luni, marți și miercuri de la 20:30.

Mirela Vaida, Oana Tomoiagă
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