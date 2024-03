La ce intervenție a apelat Carmen Negoiță înainte de plecarea în Asia Express sezonul 7 – Drumul Zeilor. Ce și-a făcut la față

Carmen Negoiță a apelat la o intervenție estetică chiar înainte de plecarea în Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Concurenta celui mai dur reality show din România a vorbit, fără ezitare, despre procedura pe care și-a făcut-o la nivelul feței.

Carmen Negoiță a acceptat provocarea Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Aceasta a decis să plece în cea mai mare aventură din viața ei alături de sora ei, Andreea. Cele două sunt mai pregătite ca niciodată să descopere culturi noi și să vadă peisaje care le vor tăia respirația.

Concurenți celui mai dur reality show din România au plecat în noua experiență astăzi, 2 martie 2024. Înainte de a părăsi țara, Carmen Negoiță a ținut să apeleze la o intervenție estetică chiar la nivelul feței.

Citește și: Ce cadou au primit Mihai Găinușă și Oana Paraschiv de la colegii din radio, înainte de plecarea în Asia Express - Drumul Zeilor

Pentru că o să apară pe micile ecrane ale românilor, concurenta de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor a decis că trebuie să facă o schimbare în ceea ce privește aspectul fizic. Așadar, aceasta a trecut pragul unui medic estetician.

Ce și-a făcut Carmen Negoiță, concurenta din Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor, la față

Printre concurenții care au așteptat cu nerăbdare plecarea pe Drumul Zeilor se numără și Carmen Negoiță. Vedeta s-a pregătit intens pentru competiția care o așteaptă pe un traseu necunoscut și plin de secrete.

Astfel, concurenta de la Asia Express sezonul 7 a ținut să își reconstruiască linia mandibulară și bărbia chiar înainte de plecare. De asemenea, aceasta a apelat și la o intervenție estetică: rinoplastie fără operație.

„Pentru că plec în această aventură nebună unde nu o să mă hidratez corect, nu o să mănânc corect și nu o să mă odihnesc suficient, iar vremea nu va fi cea mai prietenoasă, simt nevoia unui boost de vitamine la nivelul tenului. Există o procedură care mie îmi place foarte mult. Sculptează frumos fața și aduce un aport foarte mare de vitamine, iar pielea este foarte luminoasă. Am nevoie de acest lucru, mai ales că vom fi filmați non-stop”, a mărturisit Carmen Negoiță, potrivit unica.ro.

Citește și: Gestul superb făcut de Răzvan Fodor pentru Irina Fodor, înainte ca prezentatoarea să plece în Asia Express. Imagini din aeroport

„Din toate tratamentele pe care le-am făcut până acum, cel de face contouring este, de departe, preferatul meu. Domnul doctor are o tehnică proprie, fără operație. Doar prin mici injectări, reface pe loc conturul feței. Îți întineresc trăsăturile, pentru că recapeți ovalul facial ferm pe care îl aveai în tinerețe, și dispare orice început de bărbie dublă. În plus, am apelat din nou la intervenția de rinoplastie fără operație pentru a corecta cocoașa nasului. Acum am și vârful puțin mai ridicat, doar cu niște mici injecții, fără operație, internare și perioadă de recuperare, ceea ce mi se pare incredibil”, a mai adăugat concurenta de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor, conform sursei citate mai sus.

Aventura abia începe pentru Carmen Negoiță și ceilalți concurenți ai reality show-ului. Aceștia urmează să treacă prin situații dificile și vor fi nevoiți să își depășească limitele. Așadar, Asia Express continuă cu un sezon plin de adrenalină și suspans!