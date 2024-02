Ce cadou au primit Mihai Găinușă și Oana Paraschiv de la colegii din radio, înainte de plecarea în Asia Express - Drumul Zeilor

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au primit un cadou înduioșător din partea colegilor de la radio, chiar înainte de plecarea în Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Cei doi pornesc în aventura vieții lor alături de două talismane norocoase.

Nouă perechi de vedete pleacă într-o experiență pe care nu o vor uita niciodată. Mihai Găinușă și colega lui de echipă, Oana Paraschiv, se numără printre cei care au acceptat provocarea uriașă de a pleca în Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor.

Cei doi sunt nerăbdători să descopere lucruri noi și să își depășească limitele în cel mai dur reality show al momentului. Cu gândul la miza uriașă a competiției, aceștia sunt mai pregătiți ca niciodată să străbată Thailanda și Bali fără telefon, bani și cazare.

Înainte de plecarea în cea mai tare aventură din viața lor, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au primit un cadou emoționant din partea colegilor de la radio. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că cei doi sunt oameni cunoscuți de radio și televiziune.

Postările lor din mediul online arată că cei doi sunt foarte încântați de faptul că vor experimenta culturi noi, obiceiuri stranii și diferite religii. Mai mult, aceștia par foarte hotărâți să treacă peste orice obstacol pe traseul de pe Drumul Zeilor.

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, cadou înduioșător de la colegii din radio înainte de a pleca în experiența din Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor

Înainte de a părăsi România pentru meleagurile asiatice, Oana Paraschiv le-a arătat prietenilor virtuali că a primit un cadou cu o mare valoare sentimentală de la colegii din radio. Aceștia au avut grijă ca Mihai Găinușă și colega lui de echipă să aibă talismane norocoase la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor.

Așadar, concurenții celui mai dur reality show din România vor purta la gât o bijuterie sub formă de piesă de puzzel pe care scrie „Radio”. Alături de frumoasa surpriză, cei doi au mai primit și un mesaj emoționant din partea oamenilor lângă care lucrează în fiecare zi.

„Câte un Talisman RADIO care să vă însoțească pe Drumul Zeilor! Fiți curajoși și perseverenți, căci succesul vă așteaptă la capătul călătoriei. Sunteți premianții nostri!”, le-a transmis colegii de la radio.

„Avem și talisman pentru experiența ce ne așteaptă. Mulțumim colegilor din radio, ne vor lipsi”, a scris Oana Paraschiv în dreptul unei imagini cu talismanele.

Ce spun Mihai Găinușă și Oana Paraschiv despre plecarea în Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au vorbit cu mare drag despre tot ce speră că îi așteaptă în Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor.

„Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și sa facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei si cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atuu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”, a declarat Mihai Găinușă.

„Asia Express este show-ul din care nu am ratat nicio ediție, ca telespectatoare, și care de multe ori m-a făcut sa spun: eu n-aș putea să fac asta vreodată. Ei bine, ce să vezi? Pusă în faţa acestei propuneri nu am putut să spun nu. Cred că este cea mai mare nebunie în care mă arunc și sper să ies învingătoare din această luptă cu mine, să trec peste toate fricile și angoasele pe care le are un om anxios ca mine.”, l-a completat Oana Paraschiv.