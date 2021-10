Lidia Buble, cu ochii în lacrimi după plecarea lui Zarug și Lorelei din Asia Express. Ce a avut de zis artista despre cei doi

În ediția 21 din Asia Express - Drumul Împăraților, Lidia Buble & Estera, Patrizia Paglieri & Francescp, Zarug & Lorelei au intrat la Cursa pentru Ultima Șansă. Cele trei echipe au luptat cu toate armele pentru a rămâne în competiție, însă seara s-a încheiat cu o eliminare care a surprins pe toată lumea.

Zarug și Lorelei s-au confruntat cu probleme în îndeplinirea probelor, fapt care le-a îngreunat cursa. Cei doi au fost ajuns ultimii în Cursa pentru Ultima Șansă și au părăsit competiția în stilul lor caracteristic.

Plecarea celor doi a adus în sufletele celorlalte echipe părere de rău și tristețe. Lidia Buble s-a numără printre cei care și-au dorit să le transmită un mesaj concurenților, după ce au fost eliminați din competiție.

Lidia Buble, mesaj cu lacrimi în ochi pentru Lorelei și Zarug

La doar câteva ore după ce telespectatorii au aflat că următoarea echipă care a părăsit sezonul 4 din Asia Express - Drumul Împăraților a fost cea formată din Zarug și Lorelei, Lidia Buble a ținut neapărat să publice un mesaj pe contul de Instagram.

"Vă iubesc și mă doare sufletul să știu că de acum nu ne mai jucăm cu voi. A fost o plăcere să vă cunosc și să împart alături de voi atât de multe momente frumoase. Am același sentiment ca atunci. Vă iubesc mult și îmi pare rău că nu mai sunteți. Eu și Esti am avut o prietenie foarte faină cu ei în Asia Express, am avut atât de multe momente super faine pe care nu o să le uit niciodată. Au fost singurii oameni care au avut curajul "să pună punctul pe i". ", a spus artista pe rețelele sociale, cu lacrimi în ochi.

Un lucru este evident, Asia Express a legat o relație de prietenie foarte frumoasă între cele două echipe. Zarug & Lorelei și Lidia Buble & Estera s-au înțeles încă din prima zi a competiției, chiar dacă pe parcursul misiunilor și-au aruncat cuvinte "grele".

Despre sezonul 4 din Asia Express - Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.