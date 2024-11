Mesajul lui chef Nicolai Tand după câștigarea marelui premiu în Finala Asia Express, sezonul 7. Ce a transmis concurentul

Aseară, la Finala Asia Express – Drumul Zeilor, sezonul 7, emoțiile au fost intense când pentru marele premiu s-au luptat două echipe, Nicolai Tand și Sorin Brotnei alături de Ioana State și Mane Voicu.

După o zi palpitantă, cu foarte multe probe, cifre și simboluri de reținut, comori de descoperit, parasailing și scufundări la adâncime, cei care au ajuns primii la Irina Fodor au fost Nicolai Tand și Sorin Brotnei.

Mesajul emoționant transmis de Nicolai Tand după câștigarea sezonului 7 Asia Express - Drumul Zeilor

Echipa lor s-a dovedit a fi foarte puternică, deși au întâmpinat foarte multe provocări, s-au străduit mult să găsească mereu mașini la autostop și au luptat din greu la fiecare probă.

Citește și: Finala Asia Express, 13 noiembrie 2024. Ce echipă a câștigat sezonul 7. Nicolai Tand și Sorin Brotnei pleacă acasă cu premiul

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă s-au mai certat, au țipat unul la altul, au avut parte de neînțelegeri și de frustrări atunci când nu ajungeau ei înaintea celorlalte echipe pe parcursul competiției, Nicolai Tand și Sorin Brotnei au ajuns epuizați la Irina, cu speranța că sunt primii.

Și așa au fost! Irina Fodor i-a felicitat pentru că sunt căștigătorii sezonului 7 Asia Express, primind astfel și premiul de 30.000 euro.

Cu o voință de fier și multă determinare, cei doi concurenți au luptat foarte mult să îndeplinească fiecare probă, să câștige cât mai multe avantaje și să ajungă să rămână în competiție până la final.

Cu lacrimi în ochi și zâmbete largi, Nicolai Tand și Sorin Brotnei s-au bucurat ca niște copii de câștigarea trofeului și al mareului premiu.

Citește și: Ce afaceri are Nicolai Tand de la Asia Express 2024. Cu ce se ocupă când nu apare la televizor

Aseară, cei doi și soțiile lor au urmărit împreună Finala Asia Express și au retrăit emoțiile zilei care i-a făcut câștigători.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La finalul serii, după ce a fost făcut anunțul că el și Sorin Brotnei au câștigat competiția, Nicolai Tand a postat un mesaj emoționant pe contul lui de Instagram.

“Scriu asta printre lacrimi. Asia Express a fost calatoria vietii mele. Am vazut inca o data ca adevarata forta vine din prietenie. Am vazut inca o data ca niciun vis nu este prea mare și nicio provocare prea grea daca ai langa tine omul potrivit.Am vazut inca o data ca in viata trebuie sa lupti pana la capat.

Oamenii se cunosc cu adevarat in situatii limite, se cunosc cu adevarat “la greu”, pentru ca “la bine” cu totii suntem prieteni. Multumim familiei si celor care ne-au fost alaturi. Multumim echipei si ii felicitam pentru toata munca uriasa care nu se vede la televizor. Multumim tuturor oamenilor pe care i-am cu oscut pe Drumul Zeilor, pentru toate lectiile pe care le-am invatat de la ei.

A fost FANTASTIC si sunt extrem de norocos pentru tot ceea ce am trait. N-am cuvinte sa descriu tot ce am trait. Octavia, Adriana, Ana, Marius ati fost parte din echipa noastra! ASIA EXPRESS CONTINUA!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea lui a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii de felicitare pentru performanța lor, iar cei doi concurenți se bucură acum nu doar de marele premiu, ci și pentru faptul că au cucerit inimile telespectatorilor.

Citește și: Sarmale pufoase ca la bunica acasă. Secretul lui Nicolai Tand care le schimbă gustul complet. În ce să le fierbi