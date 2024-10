Mesajul transmis de Oana Paraschiv după ce ea și Mihai Găinusă au ajuns în semifinala Asia Express. S-au salvat de la eliminare

Oana Paraschiv a mărturisit că nu se aștepta ca ea și Mihai Găinușă să ajungă până în acest punct al competiției Asia Express. Echipa s-a salvat în cursa pentru ultima șansă și s-a calificat în semifinală.

În ediția 37 de la Asia Express, sezonul 7 din 30 octombrie 2024, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au intrat automat la cursa pentru ultima șansă. Ei eu luptat cu toate puternile contra celorlalte două echipe, Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu, Anca Țurcașiu și Andreea Samson pentru un loc în semifinala Asia Express.

A fost o cursă infernală prin orașul extrem de aglomerat care la final, a avut și o miză în plus. Pe parcusul probelor, cele trei echipe au avut de strâns bani pentru a veni în spijunul unur adolescenți localnici. Pentru asta, concurenții au trecut de probe precum schimbatul cauciucului unui scuter până la realizarea unor statui vivante.

Primele ajunse la Irina Fodor au fost Camen Negoiță și sora ei, urmate de Oana Paraschiv și Mihai Găinușă - ambele ajungând astfel în semifinală

„A fost cea mai grea cursă din toate cele patru”, a spus Mihai Găinușă la careu.

Ce a transmis Oana Paraschiv după ce ea și Mihai Găinușă s-au salvat în cursa pentur ultima șansă și au ajuns în semifinala Asia Express, sezonul 7

După difuzarea ediției în care ea și coechipierul au fost la un pas să părăsească Drumul Zeilor, Oana Paraschiv a postat un mesaj emoționant în mediul online.

Concurenta Asia Express, sezonul 7 a dezvăluit că nu se aștepta ca ea și Mihai Găinușă să ajungă până în acest punct al competiției și și-a exprimat astfel bucuria.

Alături de o poză din cursa pentru ultima șansă din 30 octombrie 2024, ea a scris: „Nici nu am îndrăznit să mă gândesc că putem ajunge până aici. Este o performanță pentru noi și încă ne mai întrebăm cum am reușit”.

Ioana Stare a reacționat imediat în comentarii: „Era să fac infarct ce emoții am avut pt voi”.

„Îmi amintesc schimbul nostru de priviri și de emoții”, a adăugat și Oana ulterior.

Zeul a fost roșu la Asia Express. Anca Țurcașiu și Andreea Samson au părăsit competiția de pe Drumul Zeilor

Ieri seară, la Asia Express, clasamentul dezvăluit de Irina Fodor a trimis la ultima șansă echipele Oana Paraschiv cu Mihai Găinușă și Anca Țurcașiu cu Andreea Samson.

După votul de la careu, cea de-a treia pereche care li s-a alăturat în întrecerea decisivă a etapei a noua a fost cea alcătuită din surorile Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu.

Tensionata cursă care a urmat a mai avut un scop care a adus un plus de motivație pentru concurenți: strângerea unei sume de bani pentru a oferi sprijin unor adolescenți indonezieni.

După o zi lungă și obositoare, concurenții au ajuns complet transformați la Irina Fodor, ultima probă, cea a statuilor vivante, cerându-le să se vopsească în argintiu din cap până-n picioare.

Sosite pe ultimul loc la Irina, Anca Țurcașiu și Andreea Samson au primit verdictul eliminării din partea Zeului roșu.

„Ne pare foarte rău că nu mai putem fi parte din această experiență. Eu am plâns puțin, recunosc, pentru că doare senzația asta că puteai mai mult”, a declarat Andreea Samson.

„N-o să plec de aici plângând, ci cu fruntea sus. A fost cea mai intensă și spectaculoasă etapă din viața mea, petrecută alături de Andreea. Eu mi-am dorit să vin aici tocmai ca să pot trăi asta și am trăit-o din plin. Sunt foarte mândră de noi. Am cunoscut niște oameni minunați pe tot acest parcurs. Mulțumim pentru tot ce am trăit împreună!” a spus Anca Țurcașiu.