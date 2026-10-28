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Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi, în direct. Ce a emoționat-o atât de tare când a revăzut imagini de la Asia Express

Mirela Retegan a vorbit în exclusivitate la Știrile Antena Stars despre experiența Asia Express. Iată de ce a izbucnit în lacrimi în platou.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 13:30 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 13:33
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Mirela Retegan și Maya au ajuns până în China în cea mai dură aventură televizată, Asia Express - Drumul Mătăsii. Echipa lor a fost una dintre cele mai bune, însă au părăsit competiția în ediția din săptămâna trecută.

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Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi, în direct

După difuzarea imaginilor la Antena 1, Mirela Retegan a fost în direct la Știrile Antena Stars, unde a vorbit despre experiența Asia Express. Când a revăzut filmările, fosta concurentă a izbucnit în lacrimi.

„Plâng de plânsul lor”, a ținut să spună Mirela. „M-au emoționat foarte tare. Și aseară! Și acum din nou pentru că din nou ne amintește cât de mult contează... ceea ce contează cu adevărat și că ne pierdem în tot felul de mărunțișuri, când de fapt părinții, oamenii cei mai apropiați sunt până la urmă ancorele noastre și ai văzut că durerea cea mai mare a fost la Gabi, care nu-l mai are pe tatăl lui, sau la Valerie, care nu simte aproape iubirea...”

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Mirela Retegan a mărturisit că, dacă se mai afla în competiție, cu siguranță ar fi plâns la „scrisoarea lipsă a lui Valerie”. Cât despre ea, spune râzând că ar fi „plâns la orice scrisoare”.

„M-ar fi emoționat oricine”, mai adaugă ea. „Fiind acolo și tărind atâtea săptămâni acolo sunt sigură că scrisoarea oricui apropiat m-ar fi impresionat foarte tare, pentru că e foarte greu ce fac oamenii ăștia acolo!”

Mirela și Maya și-au continuat călătoria prin minunata China, chiar și după ce au ieșit din competiție. Cele două au ținut să fie alături de finaliști și să trăiască experiența Asia Express - Drumul Mătăsii până la capăt: „Noi am mai rămas două săptămâni în Asia, după ce am ieșit din competiție. O să fim și la finală, pentru că mi-am dorit să trăim până la capăt toată experiența.”

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De asemenea, ea a mai dezvăluit că săptămânile petrecute în Asia Express au fost excepționale, tocmai datorită prezenței Mayei: „Am vizitat China pe îndelete și chiar râdeam cu Maya: <<Mama, tu-ți dai seama că după șapte săptămâni noi încă mai stăm împreună în vacanță?!>> Ne-am întors și am avut timp să revenim la rutină. (...) Maya nu mai locuiește cu mine de la 17 ani, de când a plecat la Londra.”

colaj mirela retegan în lacrimi în direct
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Mirela Retegan a mai mărturisit că nu ține legătura zilnic cu fiica ei și nici cu mama ei, iar motivul este surprinzător: „Zilnic nu există în viața mea nici cu Maya, nici cu mama. Eu nu mă aud zilnic cu nimeni! (...) Cu mama mă aud o dată la câteva zile, cu Maya, acum de când lucrăm împreună, ne vedem mai des și ne auzim mai des. (...) Asta cu telefoane zilnic am încercat să nu existe în viața mea, tocmai ca să nu creez o dependență nici a mea de cineva și nici a cuiva de mine!”

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