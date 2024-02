Radu Ștefan Bănică, mesaj pentru o echipă de la Asia Express sezonul 7. Pe cine susține fiul lui Ștefan Bănică

Radu Ștefan Bănică și-a luat urmăritorii prin surprindere, după ce a distribuit o fotografie cu echipa pe care o susține pe Drumul Zeilor. Iată cine sunt vedetele pe care fiul lui Ștefan Bănică vrea să le vadă câștigătoarele sezonului 7!

Aventura Asia Express sezonul 7 va trimite pe Drumul Zeilor nouă perechi de concurenți, care vor descoperi ce înseamnă traiul cu doar un dolar pe zi. Misiunile lor nu vor fi ușoare și pașii îi vor purta prin prin Thailanda, Malaezia și Indonezia.

La scurt timp după ce s-a aflat cine sunt cele nouă echipe care vor participa la Asia Express sezonul 7, au apărut și primele reacții în mediul online. Printre acestea se numără și mesajul transmis de fiul lui Ștefan Bănică către echipa pe care o susține și pe care își dorește să o vadă câștigătoare. Iată despre cine este vorba!

Ce echipă susține Radu Ștefan Bănică pe Drumul Zeilor: „Îmi pleacă băieții”

În sezonul 7 Asia Express, nouă perechi de vedete sunt pregătite să pornească în aventura vieții lor pe Drumul Zeilor, ce trece prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Fără telefoane și având la dispoziție doar un dolar pe zi, concurenții sunt nevoiți să facă autostopul, să caute mâncare sau un loc de cazare, pentru a-și putea continua drumul de la o misiune la alta.

Recent s-a aflat cine sunt concurenții care vor participa la Asia Express sezonul 7 și n-a durat mult până să apară și primele reacții în mediul online. Fiul lui Ștefan Bănică a postat un mesaj de susținere pentru echipa formată din Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, pe care dorește să îi vadă câștigători.

„Îmi pleacă băieții. Fără premiu nu vă primesc înapoi!!!”, a fost mesajul de susținere, distribuit de Radu Ștefan Bănică la secțiunea Instastory.

Ce mesaje au transmis Adi Nartea și actorul Cosmin Vîjeu, înainte de plecarea în Asia Express sezonul 7

Adi Nartea: „Participarea la Asia Express e pentru mine o provocare pe care mi-am dorit-o de mult timp. Voiam ca oamenii să cunoască şi alt Adrian. Îmi plac la nebunie genul asta de concursuri si mai ales aventurile. Acum, că am acceptul şi susținerea fetelor mele de acasă, am zis că nu am cum să ratez această oportunitate. Eu nu am aşteptări, pentru că atunci când ai aşteptări, există riscul să fii dezamagit. Vreau doar să mă bucur, să îmi testez abilitățile și să bifez o experiență unica în viată alaturi de un bun prieten în care am incredere şi cu care râd la tot pasul. Abia aștept să fac primul pas pe Drumul Zeilor.”

Cosmin Vîjeu: „Sunt fericit să am un bilet în acest express. Urmăresc emisiunea de mult timp. Mi-am dorit să ajung aici și iată-mă la linia de start. Asia Express este cel mai puternic reality show, iar pentru mine înseamnă emoție, aventură, suspans și cunoaștere, înseamnă descoperirea sinelui în raport cu ceilalți. Îmi place jocul și joaca, de asta sunt actor. Dacă pe scenele teatrelor interpretez diferite personaje, vreau ca pe "marea scenă" din Asia Express să mă aduc pe mine, să mă redescopăr, să mă reinventez și să îmi depășesc limitele. Sunt curios și eu de cum voi acționa și reacționa în diferitele situații complet noi pentru mine. Am ocazia să îmi descopăr și mai bine partenerul de scenă, pe Adi, în care am încredere totală. Împreună vom reuși să străbatem drumul zeilor trecând peste diferitele provocări și obstacole. Abia aștept să îi cunosc pe ceilalți colegi de drum și ... să începem competiția. Va fi ceva unic. Ne vedem pe Drumul Zeilor.”

Despre Asia Express sezonul 7. Cine sunt concurenții de pe Drumul Zeilor

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt curajoșii care pornesc în acest sezon într-o nouă aventură la capătul lumii.