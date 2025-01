Imaginile cu Nicolae Guță care au luat prin surprindere pe toată lumea. Cum a fost filmat manelistul pe scenă

Mai multe imagini apărute cu Nicolae Guță pe TikTok au luat prin surprindere pe toată lumea. Manelistul a trecut print-o transformare neașteptată. Fanii au rămas uluiți de cum arată la 57 de ani.

Nicolae Guță se numără printre cei mai apreciați și cunoscuți artiști de manele. De-a lungul carierei sale, acesta a încântat o mulțime de români cu piesele sale memorabile și vocea remarcabilă.

În ultimii ani, cântărețul a preferat să stea cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor, însă nu a renunțat la pasiunea lui pentru muzică. Deși nu mai apare pe micile ecrane ale publicului, acesta are în continuare concerte și evenimente.

Așadar, Nicolae Guță încă onorează invitațiile fanilor săi. De curând, manelistul a urcat pe scena unui local celebru din București, unde clienții s-au bucurat enorm de prezența lui, dar și de versurile melodiilor sale.

Un lucru este cert, cântărețul se laudă cu o comunitate impresionantă de fani, care l-au susținut încă de la începutul carierei sale muzicale.

La vârsta de 57 de ani, Nicolae Guță a reușit să facă furori cu timbrul său vocal, însă un detaliu neașteptat le-a arat atenția celor prezenți la evenimente. Se pare că acesta a trecut printr-o transformare la care puțini s-ar fi așteptat.

Cum arată acum Nicolae Guță, la 57 de ani. Ce imagini au apărut cu manelistul pe TikTok

Cele mai noi imagini apărute cu Nicolae Guță pe TikTok au generat o mulțime de reacții din partea internauților. Aceștia au fost uluiți când au văzut cum arată manelistul în prezent, la vârsta de 57 de ani.

Din videoclipuri publicate în mediul online se poate observa faptul că artistul a luat câteva kilograme, care sunt vizibile. De asemenea, ținuta sa nu a trecut neobservată de către fanii săi.

„57 de ani, nu tu procesor, nu tu vocea a2-a … Regele manelelor Nicolae Guță!”, a fost descrierea folosită de utilizatorul ce a distribuit imaginile cu artistul pe rețelele sociale.

Filmulețul a generat mai bine de 80 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Unii au ținut să-l felicite pentru talentul său, în timp ce alții l-au criticat pentru aspectul fizic.

„Omul merită respect! Pe muzica lui ne-am distrat, ne-am îndrăgostit, am suferit.... Nu are voie nimeni din aceasta țară sa il jignească vreodată”, „Vestimentația nu-l ajută, dar vocea e numărul 1”, „Ce s-a îngrășat Guță!”, „O adevărată legendă! Am crescut cu melodiile lui!” sau „E frumos să-l asculți, nu să-l vezi!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Deși a trecut mult timp de când fanii nu l-au mai auzit cântând live, Nicolae Guță a impresionat încă o dată cu vocea sa. Mai mult, apariția acestuia pe scenă a stârnit o mulțime de laude la adresa lui.