Cine este Cristina, colega de echipă a Alinei Pușcău la Asia Express. Cele două sunt bune prietene

Alina Pușcău și Cristina Postu au acceptat cea mai spectaculoasă provocare a vieții lor și pleacă împreună la Asia Express!

Asia Express, cel mai dur reality-show al momentului, revine pe Antena 1 cu noi echipe fabuloase, dar și cu unul dintre cele mai lungi trasee de până acum.

Drumul Eroilor va străbate trei țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

Deși este o noutate pentru ele și sunt nevoite să iasă complet din zona de confort, Alina Pușcău și Cristina Postu au multă încredere una în cealaltă și așteaptă cu nerăbdare cea mai îndrăzneață provocare de până acum.

Cine este și cu ce se ocupă Cristina Postu, colega Alinei Pușcău de la Asia Express

Dacă până acum a fost văzută doar pe podiumuri de modă și la evenimentele mondene, când arăta impecabil, Alina Pușcău își va întrece limitele la Asia Express, alături de prietena ei, Cristina Postu.

Cele două se cunosc de mai mult timp și au declarat că au încredere una în cealaltă, astfel că vor reuși să gestioneze posibilele tensiuni sau neînțelegeri.

Cristina Postu este de meserie arhitect și este cunoscută în industria în care activează. Aceasta este foarte pasionată de ceea ce face, judecând după profilul ei de pe rețelele de socializare. Mii de persoane îi urmărec munca, iar, în curând, fanii emisiunii Asia Express vor avea ocazia să o cunoască mai bine, alături de Alina Pușcău.

Cristina, despre participarea sa împreună cu Alina Pușcău la Asia Express

„Asia Express este visul pe care l-am avut, dar nu am îndrăznit să-l pun în gânduri! Iată cum Universul mă aruncă împreună cu prietena mea, Alina Pușcău, (probabil) în cea mai mare aventură a vieții noastre! Simt frică, adrenalină și iubire pentru această experiență! Mai simt curiozitate pentru locuri, oameni, tradiții și convingerile mele. Știu că deși mi-e frică, este cu siguranță startul într-o călătorie unde mă arunc în lume, las parte din încredere în mâinile prietenei mele și uit de toate limitele pe care le am acasă! De ce am acceptat să particip? Pentru că atunci când mi s-a propus mi-a fost foarte, foarte frică! Clipa aceea de îngheț a fost momentul în care am înțeles că acesta este lucrul pe care e nevoie să îl fac pentru mine și pentru cei din jurul meu care adesea renunță la provocări sau oportunități de teamă că sunt prea mici, prea departe, prea nepotriviți. Vreau ca momentul meu de <<DA, PARTICIP>> să îmi fie busolă atunci când mă simt pierdută și de ce nu, să fiu o inspirație pentru cei din jur! Am obținut de fiecare dată ce mi-am propus, iar aici aș putea să îmi propun finala. De data asta mă arunc în necunoscut cu o mantră a prezentului. Vreau să ajung cât mai departe, să experimentez cât mai mult din această aventură, să mă conectez cu cât mai mulți oameni! Vreau să mă bucur alături de prietena mea, să respir curaj, să înfrâng frici!”

