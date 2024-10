Reacția Selinei după ce a fost eliminate de la Asia Express alături de Victor Slav. Ce mesaj a transmis în mediul online

În ediția de miercuri, 2 octombrie 2024, de la Asia Express - Drumul Zeilor, Victor Slav și Selina au părăsit competiția. La scurt timp de la vestea pe care au primit-o telespectatorii despre parcursul lor în emisiune, concurenta a transmis un mesaj în mediul online.

Presiunea competiției s-a simțit la cote maxime pentru trei echipe: Oana Paraschiv și Mihai Găinușă, Adi Nartea și Cosmin Vîijeu, Victor Slav și Selina. Ei au luptat din greu pentru a rămâne în Asia Express.

După tensiunile care au avut loc la careu, concurenții au plecat într-o cursă contracronometru. Misiunile au fost extrem de dificile, iar perechile de vedete au avut ocazia să își depășească limitele atât fizice, cât și psihice.

Adrenalina și-a spus cuvântul pe Drumul Zeilor. Echipele au tras din greu pentru a nu risca eliminare. La finalul zilei, Victor Slav și Selina au sosit pe ultimul loc la Irina Fodor, unde au fost așteptați cu mare nerăbdare de ceilalți concurenți.

Deși sperau ca Zeul să fie verde, cei doi au primit o veste tristă de la prezentatoarea TV. Totemul a fost roșu, motiv pentru care Victor Slav și Selina au fost nevoiți să plece acasă. Aceștia au părăsit emisiunea cu capul sus, dar dezamăgiți că parcursul lor s-a încheiat în Malaezia.

Reacțiile colegilor de competiție au fost de-a dreptul neașteptate atunci când au aflat că modelul și iubita lui nu mai rămân în concurs.

„Chiar nu m-am așteptat la reacții atât de emoționante din partea colegilor la plecarea noastră. Noi le vom ține pumnii în continuare tuturor în această aventură inegalabilă”, a declarat Victor Slav.

„Atât a fost să fie drumul nostru, nimic nu e întâmplător. Le mulțumim tuturor pentru experiența aceasta minunată. Suntem foarte recunoscători pentru tot ce am trăit aici”, a adăugat iubita lui, Selina.

Ce mesaj a transmis Selina în mediul online, după eliminare de la Asia Express - Drumul Zeilor

La scurt timp de la difuzarea ediției în care sunt eliminați de la Asia Express - Drumul Zeilor, Selina a ținut să transmită un mesaj emoționant în mediul online.

„Mulțumim Asia Express pentru experiența minunată pe care am trăit-o alături de voi. După cum am mai spus de foarte multe ori, am trăit emoții puternice, trăiri deosebite, am întâlnit oameni mai mult decât frumoși, am făcut lucruri pe care nu credeam vreodată că le putem face și nu în ultimul rând am simțit multă iubire❤️. Asia Express continuă!”, a fost descrierea folosită de Selina în dreptul unei postări de pe Instagram.

Postarea iubitei lui Victor Slav a generat o mulțime de reacții și like-uri din partea prietenilor virtuali.

„Ați fost superbi!”, „Felicitări pentru parcursul vostru în această emisiune! Sunteți minunați!” sau „Ați fost echipa mea preferată!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Asia Express se vede în fiecare duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și AntenaPLAY.