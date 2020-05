Speak și Ștefania, noi declarații după Asia Express: "În trei ani de relaţie, n-am stat o săptămână unul fără celălalt" Cum s-a schimbat viața lor după show 

”Nu m-am aşteptat nicio secundă să fiu cerută, nu acolo. Ştiam că la un moment dat o să facă pasul ăsta, oricum noi glumeam pe tema asta, eu spunându-i mereu că cererea în căsătorie trebuie să fie epică şi că vreau să mi-o amintesc toată viaţa, să fie wow. Şi aşa a fost, a fost surprinzătoare, imposibil de uitat. Eram foarte sigură de un lucru: oricând s-ar fi întâmplat, aş fi spus „DA“! Eram pregătită.”, a mai spus ea, completând: ”Nici măcar nu am nevoie de trei lucruri, am în minte unul care le defineşte pe toate: este bărbatul perfect. Pentru mine, el are toate calităţile pe care mi le doresc. În primul rând, ne înţelegem ca cei mai buni prieteni, nu există secrete între noi, nu există niciun motiv pentru care eu să nu îl consider pe el bărbatul acela. We are perfect!”