Ce mesaj de susținere are Cătălin Botezatu pentru Adi Nartea de la Asia Express sezonul 7. Ce i-a transmis fostului său manechin

Cătălin Botezatu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Adrian Nartea. Într-un interviu pentru click.ro, celebrul creator de modă a vorbit despre personalitatea puternică a fostului său manechin.

Cătălin Botezatu, mesaj de susținere pentru Adrian Nartea, fostul lui manechin, pe Drumul Zeilor de la Asia Express

Nu mulți știu că în trecut Adrian Nartea a cochetat și cu cariera de model, colaborând și cu celebrul Cătălin Botezatu, în prezentările lui de modă.

Într-un interviu pentru click.ro, Cătălin Botezatu și-a exprimat sprijinul pentru Adrian Nartea, care participă pe Drumul Zeilor de la Asia Express. El a declarat că îl urmărește pe actor cu sufletul la gură și speră ca acesta să ajungă pe podium sau chiar să câștige competiția.

„Mă uit la televizor și îi țin pumnii. El s-a detașat încă de la început de pluton, e ambițios, puternic, are șanse să fie numărul 1. Nartea, te vreau câștigător sau măcar pe podium! Îți doresc mult succes! Asia Express este un format pe care îl urmăresc cu sufletul la gură, e foarte bine structurat, conceput, de dirijorul principal, Mona Segall. De la an la an, câștigă tot mai mult public, deja e lider de audiență”, a spus creatorul de modă pentru sursa citată.

Cătălin Botezatu are numai cuvinte de laudă la adresa lui Adrian Nartea, pe care l-a felicitat pentru parcursul profesional.

„El este un exemplu în tot ceea ce face! Și-a început cariera și drumul ca model, mă face să mă simt mândru că băieți și fete cu care am colaborat au ajuns departe, actori sau oameni de afaceri. Adrian Nartea este un luptător, un om cu o moralitate extraordinară, un familist, care a urcat pas cu pas treptele sociale. După ce a depășit faza de modelling, a ajuns să joace în filme, datorită talentului său (...)”, a mai adăugat Cătălin Botezatu pentru click.ro.

Cine e Adrian Nartea de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor

Adrian Nartea s-a născut pe 6 august 1981 la Brașov și are 42 de ani. Este un celebru actor și prezentator român. Acesta a absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, însă în anul 2007 a jucat primul său rol într-un serial de televiziune. De acolo, cariera lui în domeniul televiziunii a cunoscut o importantă ascensiune și publicul l-a putut vedea și în alte roluri de succes. În trecut a mai practicat și modelingul.

Acesta este căsătorit cu Alina Nartea Fericneac și împreună au două fiice.

Celebrul actor român a dezvăluit faptul că și-a dorit mult să participe la Asia Express și acum, când visul său a devenit realitate, el susține că este gata să înfrunte provocările ce vor apărea pe Drumul Zeilor. El face echipă cu prietenul său, actorul Cosmin Vîjeu.