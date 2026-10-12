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Loredana Chivu, îngrozită de ce a găsit în dormitor! „Dacă mă trezeam cu păianjenul ăla pe mine?”

Episodul 22 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 12 octombrie 2026. Alex Gîlcă și Loredana Chivu au avut parte de o surpriză neplăcută când au intrat în dormitorul în care erau cazați. Cei doi au observat un păianjen uriaș pe perete, iar Loredana s-a speriat foarte tare. „Dacă mă trezeam cu păianjenul ăla pe mine, eram cu primul avion spre casă”, a spus ea.
Luni, 12.10.2026, 21:42
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Asia Express 2026. „Alunecă?” Momentul în care Maurice Munteanu și-a pierdut echilibrul și a căzut!

Asia Express 2026. „Alunecă?” Momentul în care Maurice Munteanu și-a pierdut echilibrul și a căzut!

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Logo show Luni, 12.10.2026, 15:22
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