Loredana Chivu, îngrozită de ce a găsit în dormitor! „Dacă mă trezeam cu păianjenul ăla pe mine?”

Episodul 22 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 12 octombrie 2026. Alex Gîlcă și Loredana Chivu au avut parte de o surpriză neplăcută când au intrat în dormitorul în care erau cazați. Cei doi au observat un păianjen uriaș pe perete, iar Loredana s-a speriat foarte tare. „Dacă mă trezeam cu păianjenul ăla pe mine, eram cu primul avion spre casă”, a spus ea.

Luni, 12.10.2026, 21:42