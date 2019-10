O femeie i-a trimis mesaje pe telefon tatălui ei mort, vreme de patru ani. Într-o zi, aceasta a primit un răspuns...

Chastity Patterson, în vârstă de 23 de ani, i-a scris mesaje tatălui ei mort, pe nume Jason Ligons, din dorința de a-i păstra memoria vie.

Recent, aceasta i-a mai trimis mesaj cu o înainte de ”aniversarea„ morții sale, spunând: ”Hei, tată, sunt eu. Mâine va fi o zi dură din nou!” Mesajul a fost unul lung, în care menționa realizările sale, printre care promovarea Liceului, dar și învingerea cancerului.

Așadar, când un bărbat pe nume Brad i-a răspuns, aceasta a rămas înmărmurită. Bărbatul își pierduse fiica în 2014 într-un acident de mașină. I-a spus că îi citea mesajele în fiecare zi, spunând că asta ”l-a ținut în viață”.

Mesajul transmis de Brad: ”Bună, draga mea, Eu nu sunt tatăl tău, dar am primit mesajele tale în acești patru ani. Mă numesc Brad și mi-am pierdut fiica într-un accident, în 2014, iar mesajele tale m-au ținut în viață. Îmi pare rău că ai pierdut pe cineva atât de drag, dar te-am ascultat în acești patru ani, dar te-am privit crescând și trecând prin multe. Am vrut să-ți scriu în tot acest timp, dar nu am vrut să-ți frâng inima. Ești o femeie extraordinară și mi-aș fi dorit ca fiica mea să fie la fel ca tine, îți mulțumesc că m-ai ținut la curent, îmi amintești că existp Dumnezeu și că nu a fost vina Lui că fiica mea nu mai e”.