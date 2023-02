Suhaib Meshah, fostul concurent de la „Burlăcița”, este dispărut din luna noiembrie. Ce mărturisiri au făcut părinții săi

Suhaib Meshah, pretendentul la inima Danielei Crudu din emisiunea „Burlăcița”, este dat dispărut de 3 luni. Bărbatul nu a mai fost văzut de familie din luna noiembrie, fapt pentru care tatăl său a apelat la ajutorul autorităților.

De curând, părinții acestuia au pășit în platoul Xtra Night Show de la Antena Stars pentru a discuta despre fiul lor de negăsit. Mai mult decât atât, aceștia au vorbit și despre problemele pe care le avea fostul concurent al reality show-ului cu legea.

Printre cei care au decis să ajute familia bărbatului se numără și Daniela Crudu. Aceasta a transmis un mesaj copleșitor pe rețelele sociale alături de o fotografie cu Suhaib Meshah: „Dispărut din luna noimebrie!!! Cunoscut sub numele de Suhaib Meshah. Familia lui vă roagă, orice informație despre el poate ajuta.”

Ce detalii au scos la iveală părinții lui Suhaib Meshah despre dispariția fiului lor

În cadru emisiunii lui Dan Capatos, părinții lui Suhaib Meshah au dezvăluit că fiul lor este dispărut de la finalul lunii noiembrie 2022. De asemenea, aceștia au mai dezvăluit că există persoane care îi vor răul băiatului lor.

„Eu nu știu nimic de el de trei luni. Am fost la Poliție, am fost peste tot, nimeni nu știe unde e. Băiatul meu are niște dușmani care vor să îl omoare. Nu spun numele pentru că am băgat actele la DNA.”, a declarat tatăl fostului concurent de la Burlăcița, la Antena Stars.

„El lucrează foarte bine, câștigă foarte bine, eu sunt om de afaceri. Nu are nevoie de bani.Eu sunt om de afaceri de 31 de ani aici în România. (...) Băiatul meu nu a dus niciodată lipsă de bani. El vinde aparate de fitness în Arabia Saudită și Qatar, el a fost model.”, a mai adăugat el, completat de soția lui.

Mai mult decât atât, avocatul care se ocupă de cazul familiei lui Suhaib a dezvăluit că se fac toate demersurile pentru a-l găsi pe fostul concurent al reality show-ului: „Pe data de 4 decembrie 2022, am mers la Poliția Sectorului 1 București și am depus acolo, le-am dat semnalmente, înălțimea, tot ce trebuie. (...) Am înțeles că ar avea un conflict de mai mult timp cu un cetățean iranian”

Un lucru este cert, părinții lui Suhaib Meshah își doresc cu orice preț să își găsească fiul. De altfel, avocatul a luat în calcul mai multe variante ce îl privesc pe fostul concurent de la Burlăcița.