Burlacul - Destăinuiri, 20 mai 2021. Ce a observat Andi Constantin la Simona Bălăceanu când a urmărit imaginile de la petrecere

Printre evenimentele interesante din episodul 11 al show-ului Burlacul sezon 6 se numără și atitudinea avută de Simona Bălăceanu la petrecere.

La party, fata a făcut mai multe afirmații și gesturi care nu au fost pe placul celui pe care intenționa să-l cucerească.

Andi a catalogat atitudinea ei drept ”ciudățică” și a evitat, pe tot parcursul orelor petrecute pe ambarcațiune, să-i răspundă la glume. Potrivit lui, Simona Bălăceanu părea că se simte eclipsată în preajma grupului vesel, respectiv Melissa, Alexandra, și ar fi încercat să-l determine să o abordeze.

După ce a revăzut imaginile de la petrecere, Burlacul a afirmat că posesivitatea Simonei este toxică.

Citește și: Incidente la party-ul glam organizat de Andi Constantin pe iaht

”Posesivitatea este toxică. Nu vine din iubire, asta e păcat, vine dintr-o dorință de a controla, din neîncredere, din a îți dori un lucru mai mult din orgoliu. Exact acesta e cuvântul, ”să-l deții”. Noi oamenii suntem liberi, nu suntem deținuți de către nimeni. Lupți pentru sentimentul pe care ți-l dă persoana respectivă. Și dacă nu ți-l dă, la ce mai lupți pentru ea?!”, a spus Andi despre atitudinea Simonei Bălăceanu de la petrecerea de pe iaht.

Ce a zis Andi Constantin când a văzut reacția Simonei Bălăceanu la invitația la date

Burlacul Andi Constantin a fost surprins de reacția Simonei Bălăceanu și a comentat vizibila ei fericire.

”Simona e pe pozitiv. E pe genul: Vă place cum am fost... ceea ce dă cu virgulă. Fără a judeca, dar dacă ți se pare că ești cool făcând chestiile astea, ai niște principii care, poate, nu rezonează cu ale mele. Ce am observat la Simona este că are acest patern. La început este defensivă, se extrage din mulțime, se duce într-un colț, încearcă să-mi atragă atenția.

Când vede că nu funcționează, dau de Simona reală, care vine uman lângă mine și încearcă să aibă acea conexiune reală cu mine. Vede că primii pași nu funcționează și zice hai să încerc să-l cunosc în alt fel. Îi e frică să fie vulnerabilă și să dea drumul sentimentelor.”, a spus Andi după ce a văzut cum a reacționat Simona când a primit invitația la single date, la doar câteva ore după ce a avut o atitudine diferită în timpul petrecerii.

Citește și: Simona Bălăceanu, date la limita dintre flirt și flit cu Andi Constantin. De ce a fost dezamăgit bărbatul

Despre sezonul 6 al emisiunii „Burlacul” de la Antena 1

După emisiune, Andi Constantin dezvăluie publicului cele mai interesante și importante detalii despre momentele petrecute alături de pretendentele la inima sa, chiar pe AntenaPlay.

Emisiunea „Burlacul” de la Antena 1 se vede în fiecare joi, de la ora 23:00, la Antena 1!

Vezi emisiunea integral aici: https://antenaplay.ro/burlacul-1. Vezi ce-ți place

Interacționezi Live cu Burlacul și îți spui părerea în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/

Joi, de la ora 20.00, vezi Burlacul in avans pe AntenaPLAY.ro