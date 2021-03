”Începem un proiect interesant! După cum știți, în timpul emisiunii nu am cerut sfatul nimănui, pentru că nu am vrut să fiu influențat în alegerile pe care le voi face. Dar asta nu înseamnă că nu sunt o persoană care cere părerea prietenilor, mai ales că cei mai buni prieteni sunt și cei mai constructivi critici ai mei. Niciunul dintre ei nu știe deznodământul poveștii, așa că după fiecare emisiune stăm ore în șir la telefon, să luăm “pulsul la cald”. M-am gândit să le văd și reacțiile în persoană, pentru a vedea ce gândesc. Așa că îi voi invita pe rând, unul câte unu,l în emisiune, pentru a o discuta împreună. Am mai multe emoții acum. Telespectatorii trebuie să știe că eu nu am aflat încă ce s-a petrecut în casa fetelor”, a declarat Andi.

Burlacul - Destăinuiri, cel mai nou proiect online AntenaPlay

Călătoria plină de emoție și aventură a lui Andi Constantin poate fi urmărită în fiecare vineri, de la 20:30 pe Antena 1, în vreme ce episodul online va fi disponibil la finalul show-ului, pe Antena Play. Destăinuiri este o oportunitate pentru telespectatori de a descoperi, în detaliu, amănunte pe care nu le văd în emisiune, chiar din partea burlacului. Reacții în exclusivitate, detalii din casa fetelor pe care Andi nu le-a aflat până acum, mărturisiri sincere și părerea celor mai apropiați prieteni ai săi, toate acestea se vor regăsi exclusiv în cel mai nou proiect online AntenaPlay: ”Pentru mine, Burlacul este cea mai intensă experiență de până acum. Mă bucur că am acum ocazia să vă dezvălui și mai multe despre tot ce înseamnă această aventură. Prin proiectul Destăinuiri îmi deschid sufletul și mai mult către voi, lucru care este o mare provocare”, a mai completat Andi Constantin.

