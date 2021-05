Burlacul, 13 mai 2021. Andi Constantin a dezvăluit că are un frate. Burlacul a zis care e fobia de care nu a scăpat încă

În episodul 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, Kubra Taskiran a fost plăcut surprinsă să găsească un bilet trimis de Andi Constantin. Frumoasa brunetă a realizată că este invitată la date cu burlacul Andi Constantin.

Andi Constantin a făcut dezvăluiri despre fratele său, dar și despre fobia pe care o are, la „Burlacul”

Extrem de fericită că în sfârșit va putea petrece momente speciale alături de mult râvnitul burlac, concurenta le-a rugat pe celelalte tinere din competiție s-o ajute cu pregătirile și să-i dea sfaturi la alegerea ținutei sau a costumului de baie.

Iniția, apariția Kubrei în sezonul 6 al îndrăgitului show „Burlacul” nu le-a neliniștit pe celelalte concurente, dar lucrurile s-au schimbat destul de mult atunci când bruneta cu trăsături exotice a primit o invitație de-a merge singură la un date cu Andi Constantin.

Kubra a petrecut momente speciale la piscină, alături de Andi Constantin. Tânăra a lăsat orice reținere deoparte și a dezvăluit multe impresii și detalii despre restul concurentelor din casa „Burlacul”. Pe una dintre colegele sale de competiție a numit-o chiar „mamaia”, pentru faptul că a fost prea reținută atunci când a venit vorba despre distracție, la vila fetelor.

Andi Constantin i-a făcut numeroase dezvăluiri tinerei Kubra, la „Burlacul”

Mult râvnitul burlac a părut că se bucură din plin de momentele petrecute alături de Kubra și chiar s-a amuzat copios, atunci când bruneta a făcut fel și fel de dezvăluiri. Andi a ascultat-o cu atenție și a fost chiar curios să descopere diferențele culturale care există între români și turci.

Despre el am putut afla faptul că are un frate mai mare cu patru ani, dar și că are o fobie de care încă nu a reușit să scape până acum.

Urmărește clipul video de mai sus din episodul 10 din emisiunea „Burlacul” ca să descoperi și alte detalii.

