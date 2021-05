Burlacul, 13 mai 2021. Catrina și Andi Constantin au mers la întâlnire. Ce planuri de viitor și-au făcut și ce a ieșit la iveală

La începutul sezonului 6 al emisiunii „Burlacul” de la Antena 1, cincispreze concurente au acceptat provocarea de a-l cuceri pe mult râvnitul Andi Constantin. Acum, doar opt au mai rămas în competiție și, de la o ediție la alta, emoțiile ating cote uriașe.

În episodul 10, difuzat pe 13 mai 2021, am putut s-o vedem pe Catrina, din ce în ce mai supărată de faptul că a trecut prea mult timp fără ca burlacul Andi Constantin să dea un semn că și-ar dori o întâlnire cu ea.

Catrina și Andi Constantin au mers la o întâlnire, în episodul 10 din „Burlacul”

Auzind că acesta a ales să o invite la date pe Kubra, tânăra s-a supărat și a dezvăluit ce are pe suflet.

„Două săptămâni e ceva. Să aștepți, să speri, să aștepți, să speri cinci ceremonii la rând (…). Am crezut că va rămâne Dominique și voi pleca eu pentru că de două ceremonii am rămas ultima. Nu știu cum să reacționez când văd așa. Mi-e frică, inima îmi bate foarte tare atunci când văd ultimul trandafir, eu și cealaltă fată. Pentru mine au fost prea multe semne, eu când l-am văzut am rămas fixată pe omul ăsta. Nu știu de ce, dar am fost fixate. Făceam diferență între ce am avut și el”, a mărturisit bruneta, în ediția 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, de la Antena 1.

Și iată că, atunci când s-a întors Kubra de la întâlnire, Catrina a găsit în camera ei o scrisoare.

Catrina a primit o scrisoare de la burlacul Andi Constantin

Chiar dacă inițial s-a bucurat enorm, bruneta a realizat că după acest date poate afla dacă îi este sortit să rămână sau nu cu cel de care s-a îndrăgostit. Seara a fost plină de glume acide sau ironii și a doua zi

„Acum, eu sunt legat de mâini, ca să zic așa, în a-i oferi ceea ce ea are nevoie. Cee ace nu înțelege Catrina este că la ea se află cheia, doar ea se poate ajuta în această situație. Ea practice își impune să treacă prin aceast infern pentru că ea poate își creează niște așteptări sau își dorește ceva care acum nu se poate. Problema este că noi am ajuns în situația asta pentru că există presiunea contextului, presiune la care ea pare că cedează. Nu ne aflăm în această situație pentru că este ceva greșit între noi, ci pur și simplu felul ei de-a aborda această situație dăunează”, a dezvăluit Andi.

În timp ce vizitau o casă cu susul în jos, cei doi au intrat într-un joc de-a familia și chiar au început să își facă planuri de viitor. Apoi, cei doi au mers la un restaurant și au discutat mai multe detalii.

„Acolo am vrut să ajung, să pun punctul pe i”, a mărturisit Andi, care a descoperit la Catrina anumite aspecte care o împiedică să poată avea o relație.

Burlacul a realizat că tânăra de lângă el are anumite probleme pe care el nu le poate rezolva.

