Burlacul, 27 mai 2021. Ce au discutat Andi și Catrina înainte de Ceremonia Trandafirului: "Mă doare să spun lucrul ăsta"

Înainte de Ceremonia Trandafirului, Catrina a ținut neapărat să aibă o întâlnire cu Andi și să vorbească câteva amănunte importante pentru ea. Se pare că cele două single date-uri și trandafirii salvatori au pus presiune pe fetele din casă.

Întrebată de Andi despre cum se simte, concurenta i-a spus că nu este prea bine și că nu își găsește locul în competiție.

Despre ce au discutat Andi și Catrina înainte de Ceremonia Trandafirului

Deși a pășit cu emoție și cu zâmbetul pe buze, tânăra și-a pus sufletul pe tavă în fața Burlacului și a vorbit despre colegele sale, dar și despre faptul că nu mai poate face față situației, deși își dorește să meargă mai departe.

"Ce voiam să îți spun eu acum. Eu nu mai pot să duc aici, deși nu îmi doresc să renunț la tine, nu mai pot eu cu mine, mă doare orice gest pe care îl faci cu fetele. Eu am spus că este o competiție și că pot să duc, dar se pare că nu mai pot. Am spus că nicio fată nu este aici pregătită, nu îți este potrivită ție. Am spus-o și în fața lor, și o să repret.", i-a mărturisit Catrina în timp ce îl ținea de mână.

De asemenea, concurenta a mai spus că se simte singură, pentru că fetele au format o anumită alianță, dar și grupulețe, lucru care a făcut-o să se simtă exclusă.

"Mă doare faptul că trebuie să renunț, pentru că nu pot să mai duc aici. Eu nu sunt o persoană rea, în primul rând. Nici nu vreau să fiu rea sau să trădez oamenii.", a mai spus ea, iar reacția Burlacului a fost una pe măsura așteptărilor.

"Pe cine trădezi, dacă nu ai prietene aici?", a fost întrebarea lui.

Catrina i-a cerut să o asculte și să țină cont de lucrurile pe care le spune: "Nu sunt ceea ce arată ele, de fapt, în fața camerelor și în fața ta. Eu am venit să îți spun că plec, nu să îți spun că vreau să plece celelalte fete. Renunț eu. (...) Mă doare să spun lucrul ăsta, dar nu mai pot, înțelegi? Nu pot să duc așa ceva"

Mai mult decât atât, concurenta i-a cerut explicații Burlacului despre motivul pentru care i-a oferti Anei Bene trandafirul salvator. Catrina a mai dezvăluit și faptul că din perspectiva ei Ana o femeie minunată, însă nu este potrivită pentru el.

Și orientarea sexuală a Ornellei a fost adusă în discuție, subiect despre care Andi nu a știut nimic până atunci. Totodată, concurenta a povestit și despre conflictele din casă, în mod special despre părerea Anei Bene în ceea ce privește orientarea sexuală a Ornellei.

"În fața camerei vrea să pară perfectă!", a spus Catrina.

