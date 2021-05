Burlacul, 27 mai 2021. Cum a reacționat Simona Bălăceanu când a văzut-o pe Melissa Azak cu halatul Burlacului: "Mi-a pus capac"

Melissa Azak s-a întors entuziasmă și extrem de fericită de la single date-ul cu Andi Constantin, unde a avut parte de un sărut pasional, dar și de o surpriză din partea acestuia. Burlacul s-a decis să îi ofere concurentei trandafirul slavator.

Încă de când a intrat în casă, Simona, Alexandra, Ornella și Malinka au întâmpinat-o nerăbătoare să afle ce s-a întâmplat la întâlnirea celor doi. Melissa nu a stat foarte mult pe gânduri și a decis să le povestească că a fost la el acasă.

"Am fost la el acasă și am gătit. Ce am avut în comun, a fost falafel. La început, nu s-au prea legat lucrurile, din cauza gândurilor mele, însă după am avut parte de un sărut plăcut, dar normal.", le-a mărturisit tânăra colegelor sale.

Ce reacție a avut Simona Bălăceanu când a văzut-o pe Melissa Azak cu halatul Burlacului

Deși trandafirul salvator a întors toate privirile concurentelor, Simonei i-a fost atrasă atenția de halatul pe care îl avea Melissa pe ea.

"Mi-a pus capac când a venit Melissa acasă cu halatul. Purta pe ea ceea ce am purtat și eu, când am fost la date-ul cu Andi. Nu știu dacă ăsta este un detaliu la care se aștepta reacția mea, eu gândesc mult. În momentul în care am văzut-o pe Melissa îmbrăcată în halatul lui, nu mi-a picat bine.", a dezvăluit Simona în cadrul testimonialelor.

Deși a fost tot timpul cu zâmbetul pe buze atunci când Melissa povestea despre date-ul său, în mintea concurentei erau tot felul de gânduri.

De asemenea, Melissa a vorbit și despre cum a ajuns halatul Burlacului pe ea: "A zis să înotăm, mi-am pus costumul, dar a fost prea rece. Și nu am mai intrat. Ne-am oprit pentru că m-am răzgândit. Mă încălzeam cu halatul ăsta. Nu am intrat în piscină, stăteam așa, pur și simplu. A fost destul de rece și, înainte să plec, am vrut să-i înapoiez halatul, dar a zis să îl păstrez. A fost ca un cadou, un cadou cu adevărat."

"Am ajuns acolo răscolită de gândurile mele, dar am primit răspunsuri și mi-am spus că toate se întâmplă cu un motiv. Poate nu este momentul să mă gândesc la așa ceva și mai am multe de învățat despre viață. (...) Și apoi am decis să accept trandafirul. Sunt mândră de mine", a mai adăugat Melissa.

Succesul concurentei nu a picat bine celorlalte concurente, iar seara s-a încheiat într-un mod plăcut pentru Melissa, iar mai puțin plăcut pentru celelalte pretendente la inima Burlacului.

