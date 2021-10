Jurnal Chefi fără limite, episodul 1. Chef Sorin Bontea povestește care sunt provocările. "Te ține în priză. Adrenalină 100%"

Chefi fără limite îi aduce în prim plan pe cei trei chefi talenați, Chef Cătălin Scărlătescu, Chef Sorin Bontea și Chef Florin Dumitrescu, care și-au format echipele pregătite să gătească și să se întreacă în talente culinare.

Show-ul culinar se filmează pe meleagurile Greciei și e menit să evidențieze felul în care se gătesc fructele de mare, dar și alte preparate delicioase.

Ce spune Chef Sorin Bontea despre noul show Chefi fără limite

“Acest format, Chefi fără limite, cred că va scoate tot ce e mai rău în noi. Iar în felul ăsta nu cred că ne-ați văzut niciodată, adică așa în aer liber și lăsați de capul nostrum, să nu avem nicio limită. Va fi practice și o expediție culinară. Vom vedea rețete noi, locuri noi și foarte multe situații dificile. Abia aștept să îi văd și pe prietenii mei, Cătălin și Florin, la treabă”, a declarat Sorin Bontea.

Chef Sorin Bontea a povestit că noul show culinar îi face să treacă prin multe peripeții, forțându-I să iasă din zona lor de confort.

“Schimbăm insule dintr-o parte în alta, se schimbă tradiția. Fiecare insula are ceva specific. Într-un loc am găsit nu știu ce pâinică, într-un loc am găsit nu știu ce băutură. Adică în fiecare insulă găsim ceva nou. Plus de asta trebuie să ne adaptăm. La felul de mâncare pe care îl gătesc ei aici. (…) Știu și eu despre tzatziki, salată grecească și souvlaki și ce-o mai fi pe-acolo”, a mai adăugat chef Sorin Bontea.

Ce este nou pentru cei trei chefi, si chiar o adevărată provocare, e faptul că nu mai găsesc ingredientele atât de repede, nu au totul la îndemână și trebuie să se descurce.

“Trebuie să te lupți pentru fiecare. Este o provocare continua, de când ne trezim de dimineață, nu numai pentru noi, dar și pentru echipă la fel. Și echpa, nu mai zic…Cum doarme și echipa, îi mai bate vântul, se mai mișcă marea. Totul este foarte mișto și te ține în priză. Adrenalină 100%”, a mai adăugat chef Sorin Bontea.

Chef Bontea a explicat că în primul rând este vorba de competiție și de lupta dintre el și ceilalți doi chefi.

“Ne place să concurăm și să arătăm că unul este mai bun decât celălalt. Asta cred că ne caracterizează. Deja au început reacțiile adverse, deci deja Cătălin are alergii. Nu știu la ce, dar este foarte alergic”, spune chef Sorin Bontea, tachinându-se la filmări cu chef Scărlătescu, așa cum fac ei de fiecare dată.

Chefi fără limite, noul show culinar plin de aventură

„Chefi fără limite” este un format original, care va fi filmat în această toamnă în insulele grecești. Fiecare episod le va dezvălui telespectatorilor preparate tradiționale, preparate originale cu savoare elenă, locuri superbe și aventură cât cuprinde.

Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu vor coordona fiecare câte o echipă, miza fiind aceea de a demonstra că un bucătar pasionat se poate descurca în orice condiții și că își poate depăși limitele.

Obișnuiți cu confortul propriei bucătării sau cu cămări bine aprovizionate, concurenții vor fi nevoiți de multe ori să își procure singuri ingredintele sau ustensilele, lucru ce va duce întreaga competiție la un alt nivel.

Cei trei chefi vor fi și ei nevoiți să iasă din bucătărie și să se alăture concurenților pentru ca echipa lor să iasă câștigătoare în anumite confruntări.