Jurnal de Chefi fără limite, episodul 5. Chef Sorin Bontea, dezvăluiri despre echipa sa. Pe cine se bazează în competiție

În cadrul proiectului Jurnal de chefi fără limite, Sorin Bontea a mărturisit că are o echipă extrem de puternică în cadrul competiției. Îndrăgitul chef este foarte competitiv și vrea să-și ducă echipa la victorie.

Sorin Bontea a dat câteva detalii despre membrii echipei sale, subliniind faptul că are parte de o diversitate de talente și priceperi. De asemenea, Sorin Bontea spune că este căpitanul echipei care dă un plus valoare componenței acesteia.

Citește și: Jurnal de Chefi fără limite, episodul 4. Irina Fodor, despre noutatea show-ului: "În acest joc, miza este foarte mare"

Sorin Bontea, încrezător în echipa sa de la „Chefi fără limite”

„Cred că am în echipă de toate. Am gospodină, care are un gust bun, am cofetari care știu cofetărie, bucătari, forță, am și forță, am și concurent cu simțul frumosului, cu siguranță mă vor ajuta toți. Cred că am echipa shaorma cu de toate în echipă. Mai ales cu mine topping. Eu sunt căpitanul tuturor”, a spus Sorin Bontea.

Citește și: Jurnal de Chefi fără limite, episodul 3. Chef Florin Dumitrescu, despre metoda de jurizare. "Lucrurile devin (...) mai agresive"

În ceea ce privește competiția, Sorin Bontea nu a vrut să facă prea multe comentarii, spunând că el este interesat doar de echipa sa și de victoria pe care și-o dorește:

„Despre celelalte echipe nu mă interesează. Echipa mea mă interesează. N-avem limită. Eu am venit aici să câștig, să-mi duc echipa la victorie”, a declarat Sorin Bontea la Jurnal de Chefi fără limite.

Citește și: Jurnal de Chefi fără limite, episodul 2. Chef Cătălin Scărlătescu, mărturisiri despre noile experiențe: „Nu e doar despre gătit”

Cu zâmbetul pe buze, Sorin Bontea a dat câteva exemple da provocări pe care membrii echipei sale le-au trecut cu brio:

„Ai mei sunt cei mai șmecheri. Se descurcă în orice împrejurare. Au venit cu roșia cea mai mare, cară piatră, dirijează măgarii ca pe mașină, fac și mâncare pe barcă, fac și curat. Forță. Și cu mine zece care-i și întrece”, a spus chef-ul, în cadrul proiectului „Jurnal de chefi fără limite”

Citește și: Jurnal Chefi fără limite, episodul 1. Chef Sorin Bontea povestește care sunt provocările. "Te ține în priză. Adrenalină 100%"

Chefi fără limite, noul show culinar plin de aventură, va fi difuzat Antena 1

„Chefi fără limite” este un format original, filmat în această toamnă în insulele grecești. Fiecare episod le va dezvălui telespectatorilor preparate tradiționale, preparate originale cu savoare elenă, locuri superbe și aventură cât cuprinde.

Citește și: Cum s-a fotografiat chef Sorin Bontea la filmările pentru show-ul Chefi fără limite. Imaginea a amuzat internauții

Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu vor coordona fiecare câte o echipă, miza fiind aceea de a demonstra că un bucătar pasionat se poate descurca în orice condiții și că își poate depăși limitele.

Obișnuiți cu confortul propriei bucătării sau cu cămări bine aprovizionate, concurenții vor fi nevoiți de multe ori să își procure singuri ingredintele sau ustensilele, lucru ce va duce întreaga competiție la un alt nivel.

Cei trei chefi vor fi și ei nevoiți să iasă din bucătărie și să se alăture concurenților pentru ca echipa lor să iasă câștigătoare în anumite confruntări.