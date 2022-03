Chefi fără limite, 7 martie 2022. Cătălin Scărlătescu ajunge la pământ în lupta cu oile de la stână. Ce s-a întâmplat

În acestă etapă, chefii iau cu asalt bucătăria mediteraneeană, într-un labirint al aromelor, într-un templu al gusturilor: Lemnos. Acolo unde alături de echipele lor au parte de un festin vizual și culinar, dar și un război al celor mai bune preparate.

Rivalitatea dintre ei sfidează granițele și urmează să cuprindă rețetele lumii. În rândul multor pasionați de gătit, fiecare chef și-a ales câte șase concurenți cu spirit de echipă și cu poftă de aventură, alături de care au pornit “cu toate pânzele sus”, însă, din nefericire pentru Chef Cătălin Scărlătescu, care a pierdut doi concurenți, pe Raul Bodoșcă în ediția din 2 martie 2022 și pe Lucian Pupăzan în ediția din 23 februarie 2022.

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea fac spectacol la muls oile! Ce probe au de îndeplinit celelalte echipe

Așa cum se așteptau din edițiile precedente, concurenții au fost întâmpinați de către un ospătar care le-a înmânat meniul cu probe: “Am deschis meniurile și acolo se povestea despre brânza lor Kalathaki”, spune uimită Tanya Povenskaya, care nu a mai auzit niciodată de acestă delicatesă.

Proba COȘULEȚE: Unul dintre cele mai faimoase produse locale în Lemnos este “Kalathaki”, o brânză obținută din lapte de oaie, care se maturează într-un anumit tip de coș de răchită, ce conferă brânzei atât gust aparte, cât și un miros specific.

În timp ce concurenții se apucă deja de proba coșulețelor, chefii ajung la destinație. Proba laptelui îi pune pe specialiști în niște situații inedite și cel mai greu de suportat pare a fi mirosul de fermă: “Doamne ferește, cum miroase! Doamne, ce miros!”, spune stupefiat chef Florin Dumitrescu.

Proba LAPTE: La această probă trebuie să obțineți cât mai mult lapte de oaie. Fiecare echipă trebuie să prindă una dintre oile însemnate cu culoarea respectivă. Apoi trebuie să se ducă în zona special amenajată și să o mulgă. Același lucru se va repeta timp de 30 de minute. Laptele obținut se va turna într-un container și îl vom cântări când ajungeți la mine (n.r la Irina Fodor). Nu aveți voie să chinuiți în niciun fel oile!

“S-a pus, tată, Mexicanu pe treabă”. Cum s-au descurcat chefii cu partenerul de echipă la muls oile

Fiecare oaie are o curea verde, albastră și mov, care corespunde echipelor. Chefii și partenerul lor sunt nevoiți să prindă din mulțimea de oi doar pe cea care corespunde culorii echipei sale.

Chef Cătălin Scărlătescu este atât de prins în această probă, încât ajunge la pământ, la propriu, în lupta cu oile de la stână. Obișnuit cu locurile urbane, Chef Florin Dumitrescu este șocat în prima fază de ceea ce are de făcut, dar încearcă să se adapteze. Pentru Chef Sorin Bontea o mare dilemă a acestei probe va fi dacă nimerește oi sau berbeci în încercarea de a strânge cât mai mult lapte.

“Noi ne așteptam la capre, că se mulgeau mai repede”, spune chef Florin Dumitrescu.

“N-am muls în viața mea nici oaie, nicio capră, nici vacă, nimic! Baza mea e Mexicanu”, spune chef Sorin Bontea.

“Prima dată în viața mea când pun mâna pe o oaie, atât de mult și atât de aproape”, mai spune chef Florin Dumitrescu.

Proba le-a împins limitele la maximum! Chefii au făcut show fără precedent la oi, cel mai chinuit pare să fi fost chef Cătălin Scărlătescu, care cu greu s-a descurcat să prindă animăluțele, ba chiar s-a împiedicat și a căzut.

“N-am alergat în viața mea după oi. Am alergat după autobuz, am alergat după avion, am mai alergat după vreo domnișoară frumoasă, după mai multe domnișoare frumoase, dar după oi, nene, nu m-a pus nimeni!”, spune cu zâmbetul pe buze și vizibil extenuat chef Cătălin Scărlătescu.

În continuare, celelalte echipe se pregătesc pentru a intra în pâine, mai exact în aluat, la propriu! Insula Lemnos se poate mândri cu o rețetă aparte de tăieței, care a pus Lemnos pe harta gastronomică a lumii, iar concurenții trebuie să învețe tainele acesteia!

Proba PASTE: Lemnos este faimos pentru pastele de casă numite “flomaria”. Sunt făcute din făină și ouă proaspete, cu lapte de oaie. Astăzi o să faceți și voi “flomaria”, respectând tradiția locală, dar pentru asta aveți nevoie de doamna din poză. Ea este în casa ei și prepară coca de care aveți nevoie. Trebuie s-o găsiți și s-o aduceți în această locație. Nu uitați aluatul!

16 concurenți sunt gata să demonstreze că au curajul, cunoștințele și ambiția necesare pentru a câștiga titlul de Chefi fără limite.

Care este regulamentul pentru Chefi fără limite, un show original de cooking, travel și aventură produs de Antena 1

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe AntenaPlay.

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

O farfurie specifică locului, cu ingrediente caracteristice zonei respective, gătită de chef-ul local va trebui reprodusă sau reinterpretată de fiecare echipă în proba pentru imunitatea individuală. Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz. Tot acolo, chef Sorin Bontea vine cu o propunere săptămânală de preparate care conțin ingrediente locale.

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.

