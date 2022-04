Drumul Chefi fără limite s-a încheiat în semifinală pentru Becky, care a demonstrat de-a lungul competiției că este o tânără extrem de pasionată de bucătărie, un bun coechipier și o tânără care știe cum să trăiască fiecare clipă la maximum, cu dans, zâmbet și optimism.

Din nefericire pentru echipa mov, Becky a fost cea a cărei nume se afla în ulciorul mov și a fost nevoită să părăsească show-ul culinar de la Antena 1. Însă, așa cum ea a mărturisit, va rămâne cu multe amintiri pe care cu siguranță nu le va scoate din minte prea curând.

Prima reacție a lui Becky (Rebecca Bumputu), după ce a fost eliminată de la Chefi fără limite, în semifinală

Irina Fodor a spart apoi ulciorul și a dezvăluit numele concurentului eliminat: Becky. Astfel, în ediția 25 a emisiunii Chefi fără limite, adică în prima zi din etapa nouă, Cătălin Scărlătescu o pierde pe Rebecca Bumputu, iar echipa sa rămâne astfel cu doar trei concurenți: Istvan, Daniel (Ken) și Tanya Povenskaia.

“Momentul meu de Chefi fără limite s-a încheiat aici! A fost cea mai grozavă experiență ever și aș mai face-o de 10 ori sau fără limita. Am rămas cu cele mai frumoase amintiri, am cunoscut niște oameni geniali și vreau să împărtășesc și cu voi câteva momente absolut speciale pentru mine”, a scris Becky pe Insta Story, iar în continuarea postării acesta a publicat câteva imagini și videoclipuri din spatele camerelor, când dansa sau făcea activități haioase cu Istvan.

În prima zi din Naxos, emoțiile au fost mari și nu au lipsit momentele în care concurenții s-au rănit, au făcut greșeli sau au pierdut noțiunea timpului, dar nici clipele în care Florin Dumitrescu sau Cătălin Scărlătescu s-au enervat. La final, când farfuriile au fost gata, acestea au fost trimise la degustare și fiecare a sperat că va obține cele mai multe puncte.

Care este regulamentul pentru Chefi fără limite, un show original de cooking, travel și aventură produs de Antena 1

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe AntenaPlay.

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

O farfurie specifică locului, cu ingrediente caracteristice zonei respective, gătită de chef-ul local va trebui reprodusă sau reinterpretată de fiecare echipă în proba pentru imunitatea individuală. Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz. Tot acolo, chef Sorin Bontea vine cu o propunere săptămânală de preparate care conțin ingrediente locale.

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.