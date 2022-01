Vremea, cea mai mare provocare la Chefi fără limite: „Ceva ieșit din comun”. Premiera show-ului, primăvara aceasta, la Antena 1

Aflați timp de două luni la filmări pe meleagurile Greciei, cei trei chefi au avut parte de o experiență pe cinste, dar plină de tot felul de obstacole la care nici nu s-ar fi așteptat.

Ce au declarat Chefii Florin Dumitrescu și Scărlătescu despre condițiile meteo de la filmările „Chefi fără limite”

Condițiile meteo de la filmări nu au fost mereu prielnice și pentru că toate locațiile de gătit au fost în aer liber, chefii și concurenții au fost nevoiți să gătească în plină caniculă sau să ducă la bun sfârșit probele în mijlocul ploilor torențiale.

Obișnuiți cu confortul propriei bucătării sau cu cămări bine aprovizionate, concurenții au fost nevoiți de multe ori să își procure singuri ingredintele sau ustensilele, lucru ce a dus întreaga competiție la un alt nivel. Departe de confortul unui platou, Chefi fără limite a adus condiții la limită și în ceea ce privește vremea și temperaturile.

„Am gătit pe ploi torențiale și nu ne-a fost deloc ușor. Chiar localnicii ne-au spus că nu au mai văzut așa ceva de ani de zile”, a mărturisit chef Scărlătescu.

Pe tot parcursul filmărilor, chefii și concurenții au experimentat două anotimpuri, iar marea provocare a fost să realizeze preparate la cel mai înalt nivel chiar și în aceste circumstanțe.

„Poți să ai centura neagră la gătit, că în momentul în care ajungi în Grecia la Chefi fără limite și trebuie să gătești când bat vântul și ploaia, și știi că ai vrea să faci nu știu ce și de fapt ajungi să faci altceva, îți dai seama că poți să gătești și în balcon la o brichetă dup-aia. Ceva ieșit din comun”, a declarat Chef Dumitrescu.

Cum au dus Chefii și concurenții la bun sfârșit probele în aceste condiții deloc prielnice, telespectatorii Antena 1 vor afla primăvara aceasta. Chefi fără limite, noul format de adventure - cooking show, primul din România, va dezvălui telespectatorilor preparate tradiționale, preparate originale cu savoare elenă, locuri superbe și aventură cât cuprinde.