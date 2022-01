Ce a pregătit Cătălin Scărlătescu pentru colegii săi, Bontea și Dumitrescu, la emisiunea Chefi fără limite. Ce au aflat fanii

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu s-au urcat în avionul de Grecia și au renunțat la confortul din bucătăria Chefi la cuțite, pentru a-și duce bătăliile culinare pe magicele tărâmuri elene, presărate cu bunătăți culinare recunoscute în întreaga lume.

Chefi fără limite este primul show TV din România care combină într-un mod spectaculos gătitul cu călătoriile și aventura le va oferi telespectatorilor un spectacol gastronomic, asezonat cu destinații elene superbe și situații pline de suspans și adrenalină. Practic, noul show aduce un format complet diferit față de emisiunea Chefi la cuțite, cu care publicul s-a obișnuit deja.

Cătălin Scărlătescu a oferit un interviu pentru Antena 1 și a dezvăluit detalii despre emisiunea Chefi fără limite, despre colegii săi (Florin Dumitrescu și Sorin Bontea), despre bătăliile pe care le vor da, dar și despre planurile pe care și le-a făcut pentru a pune mâna pe victorie!

Cătălin Scărlătescu a dat detalii despre emisiunea Chefi fără limite de la Antena 1

Într-un interviu plin de sinceritate, Cătălin Scărlătescu a dat detalii despre conflictul său cu Florin Dumitrescu și Sorin Bontea și despre ce este dispus să le facă acestora, în dorința lui de-a obține o victorie.

Îndrăgitul bucătar a explicat ce îl face pe el să fie un chef „fără limite”, dar și la ce ar trebui să se aștepte publicul care va urmări acest show:

„Vizităm Grecia, muncim pe brânci și încercăm să descoperim rețete foarte, foarte interesante din bucătăria locală, din bucătăria tradițional grecească. Pentru asta avem ajutoare de tot felul, de la oameni care vorbesc grecește și românește până la cei care vin și gătesc pentru noi, adică chefi locali. La final o să fie o mare gașcă de chefi greci, toți localnici din locurile prin care noi ne plimbăm, care ne vor învăța rețete speciale. Noi nu mai concurăm doar la bucătărie, și nu numai noi, ci și concurenții. Nu ne mai batem doar în farfurii, avem tot felul de probe, tot felul de chestii de făcut, extra totul de bucătărie: să prindem pești, să alergăm după curci, să adunăm măsline, ceva care nu ține de oală, tigaie și ulei de măsline. Avem de recunoscut chestii, de căutat chestii, de refăcut chestii, de legat. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost faptul că a trebuit să alergăm pe stradă, să batem la ușile oamenilor și să dăm de mâncare, ceea ce mie mi se pare o chestie extraordinară. Mi se pare fantastic, nu este doar și numai despre gătit, e și despre a descoperi această cultură gastronimică, atât de veche, a grecilor. Am descoperit în Grecia bun gust și simplitate. Cu cât încercăm să gătim mai mult decât trebuie, cu atât stricăm bucătăria”, a explicat Cătălin Scărlătescu, într-un interviu în care a vorbit despre emisiunea Chefi fără limite, de la Antena 1.

De asemenea, Cătălin Scărlătescu a oferit detalii despre colegii săi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, dezvăluind totodată ce este dispus să facă, în goana sa după o victorie.

„Am doi colegi, Sorin Bontea și Dumitrescu Florin, nu ai cum să le schimbi caracterul acestor oameni. Niciodată. La un moment dat devin vulcanici, devin nervoși, la un moment dat nu le mai pasă de nimic, nu îi mai interesează, vor să câștige cu orice preț ceva și atunci uităm de reguli, de prietenie, uităm de tot și încercăm să ne facem calea cât mai ușoară către partea finală. În acest concurs concurenții câștigă cel mai mult și îmi doresc să câștige un concurent ales de mine. Eu am venit la emisiunea asta și la formatul ăsta exact ca la pomul lăudat. Vreau să fac tot ce trebuie să fac și am să fac tot ce trebuie să fac. Nu mă interesează consecințele, chiar dacă fac actul suprem și îi încui pe amândoi într-o cameră și arunc cheia, doar ca eu să câștig! Nu am chef de glume, nu am chef de joacă. Am venit aici să câștig! Îmi doresc foarte mult să câștig fiindcă merit. Cred că nu am limită în bueltin. Urmează să îmi tatuez în buletin un nou nume: Scărlătescu fără limite!”, a zis acesta, mai pregătit ca niciodată de „bătălie”.

Chefi fără limite, format original de adventure - cooking show filmat în insulele grecești, are premiera în curând la Antena 1. Fiecare episod le va dezvălui telespectatorilor preparate tradiționale, preparate originale cu savoare elenă, locuri superbe și aventură cât cuprinde. Chefii Bontea, Scărlătescu și Dumitrecu vor coordona fiecare câte o echipă, miza fiind aceea de a demonstra că un bucătar pasionat se poate descurca în orice condiții și că își poate depăși limitele.