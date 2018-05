A sosit momentul! Cei trei jurați își fac astăzi echipele cu care luptă la „Chefi la cuțite”

Sezonul de poveste al emisiunii culinare Chefi la cuțite a depășit recordul de înscrieri și a strâns cei mai mulți concurenți la bancurile de lucru. Dar rândurile încep să se strângă, odată cu probele de Bootcamp, iar cei 120 de bucătari care s-au întrecut aseară în cele mai aspectuoase și savuroase canapé-uri vor trece în această seară, de la ora 20:00, printr-o jurizare de foc.

Doar 60 vor merge mai departe în cel de-al doilea test, urmând ca la încheierea ultimei probe de Bootcamp numai 18 să intre în echipele finale ale chefilor.

Emoțiile sunt evidente, dar fiecare dintre ei trebuie să își joace șansa, indiferent de vârstă, sau de experiență. O parte dintre concurenți se tem de desert, alții știu că bucătăria tradițională este singurul pariu sigur care i-ar putea califica, însă următoarele teste din Bootcamp îi vor provoca în nenumărate feluri.

Din mulțimea impresionantă de bucătari talentați, juniorii, cei mai mici dintre competitori, par la fel de determinați să câștige, motiv pentru care au câștigat inimile tuturor. Un alt cuplu se distinge prin ambiția de a reuși- Irina și Andrei Strătilă, cei doi nevăzători ce au demonstrat că în bucătărie nu există limite: ,,În fața lor ne scoatem pălăria. Au o voință și o putere...sunt incredibili. Poate va suna puțin ciudat, dar am ajuns acasă și mi-am tras o căciulă pe ochi. Nu am reușit să fac nimic.”, mărturisește chef Scărlătescu.

În seara aceasta, de la ora 20:00, bucătarii rămași în joc trebuie să demonstreze că merită o tunică și că sunt suficient de talentați pentru a face parte din cele trei echipe finale ale chefilor. Pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu proba de Bootcamp este la fel de importantă, pentru că le oferă detalii importante despre abilitatea, talentul, dar și capacitatea concurenților de a lucra în echipă.



Cei trei chefi sunt încrezători că pot alege cei mai buni ucenici, alături de care să își croiască drum către titlu sezonului 5: „Vreau să câștig și sezonul acesta! Nu este o aroganță, am nevoie de o echipă impecabilă. Este, poate, cel mai important moment din emisiune. Din 120, ne alegem câte 6 oameni fiecare.” , afirmă chef Bontea.

Pentru că vrea să restabilească clasamentul câștigurilor, chef Dumitrescu are o singură cerință, ca oamenii din echipa sa să creadă în puterea lor de la bancul de lucru: „Eu vreau o echipă lucidă și curajoasă, care să facă din rețețe imposibile..farfurii de vis. Caut oameni creativi și nonconformiști, care să creadă în schimbare. Caut jedi!”.

Ca și colegii săi rivali, chef Scărlătescu a calculat atent strategia sa pentru acest sezon: „Vorbăria multă nu face mâncarea mai bună. Pentru mine, o echipă ideală în bucătărie nu face gălăgie. Face senzație în farfurie. Caut oameni calmi, calzi, relaxați, conștienți că nu câștigă cine vrea, sau visează. Câștigă cine gătește cel mai bine.” .

Care e componența celor trei echipe, în ce culori vor lupta chefii alături de bucătari în sezonul de poveste și ce provocări mai au de depășit concurenții până la calificarea finală, telespectatorii Antena 1 vor afla marți seară, de la 20:00, la „Chefi la cuțite”.

